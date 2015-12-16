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Новости / Общество

В администрации города обсудили возможность переименования остановок общественного транспорта

Сегодня, 19:30 | Просмотров: 68 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В администрации города обсудили возможность переименования остановок общественного транспорта, а также размышляли о названии нового путепровода, ведущему в Чистые Пруды.

В администрации города обсудили возможность переименования остановок общественного транспортаАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Остановку "Октябрь" предлагают изменить на "Центр медицинской реабилитации", но далеко не все жители знают, что это за центр, и нужно ли это вообще?».

- "Октябрь" - привычнее, просто привычка, люди привыкли, никому не мешает это название. Ну а что изменится? Я считаю, было, есть, и не потому, что там Октябрь не Октябрь, а потому что люди привыкли. И так сейчас запутаешься во всех улицах переименованных. Пусть будет как есть!

- Надо её, наверно, переименовать, потому что если Октября нет, зачем так называть остановку?

С инициативой выступила директор Центра медицинской реабилитации. Главный аргумент - с таким названием людям проще будет искать это учреждение. Особенно это касается приезжих.

АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
«Поскольку наше учреждение, ещё раз повторю, является единственным специализированным учреждением, крупным. На сегодняшний день у нас больше 300 коек только круглосуточного стационара и 80 коек дневного стационара, то есть наше учреждение является объектом социального назначения».
 
По этому поводу был проведён опрос граждан Первомайского и Ленинского районов. Жители к возможному переименованию отнеслись отрицательно. Городской совет по топонимии с ними солидарен.

В администрации города обсудили возможность переименования остановок общественного транспортаИРИНА СОБОЛЕВА, ЧЛЕН ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ТОПОНИМИИ:
«Я за историю, сохранение исторических названий. Функционал здания может меняться, но Октябрь есть Октябрь, даже просто как месяц октябрь».

ОЛЬГА РОССОХИНА, ЧЛЕН ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ТОПОНИМИИ:
«Смотрите, мы когда меняем остановки, то жители на протяжение ещё больших лет используют те термины и наименования остановок, которые были. Мы знаем, например, "Алые паруса"».

На Совете также рассматривались вопросы по изменению наименований остановок: "Транспортное депо" на Щорса, "Улица Октябрьская" в Дороничах, предлагались названия "Клиника медицинского университета" и "Детская школа искусств Пастораль" соответственно. Положительное решение было принято только по остановке, находящейся в Дороничах. Отдельной темой заседания стало название путепровода, ведущего в Чистые Пруды. Было предложено имя Михаила Хилкова - Почётного жителя Вятки, министра путей сообщения в России, который занимался строительством железной дороги Пермь - Вятка - Котлас.

В администрации города обсудили возможность переименования остановок общественного транспортаАЛЕКСАНДР ГАЛИЦКИХ, ЧЛЕН ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ТОПОНИМИИ:
«Это даже нелогично по отношению к памяти великого князя Михаила Ивановича Хилкова. Что делает путепровод? Он пересекает, над ней проходит, он-то там строил всё, а мы теперь, то что мешает нам железная дорога, мы через неё переходим и называем его именем».
 
Кроме того, путепровод проходит по улице Ивана Попова и является её частью. Также, Александр Галицких напомнил, что в 2017 году в резервный перечень кировских улиц была внесена улица Хилкова. Совет по топонимии поддержал такую позицию. Путепроводу не будут присваивать отдельное имя.


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