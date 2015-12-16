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В администрации города обсудили возможность переименования остановок общественного транспорта, а также размышляли о названии нового путепровода, ведущему в Чистые Пруды.С инициативой выступила директор Центра медицинской реабилитации. Главный аргумент - с таким названием людям проще будет искать это учреждение. Особенно это касается приезжих.По этому поводу был проведён опрос граждан Первомайского и Ленинского районов. Жители к возможному переименованию отнеслись отрицательно. Городской совет по топонимии с ними солидарен.На Совете также рассматривались вопросы по изменению наименований остановок: "Транспортное депо" на Щорса, "Улица Октябрьская" в Дороничах, предлагались названия "Клиника медицинского университета" и "Детская школа искусств Пастораль" соответственно. Положительное решение было принято только по остановке, находящейся в Дороничах. Отдельной темой заседания стало название путепровода, ведущего в Чистые Пруды. Было предложено имя Михаила Хилкова - Почётного жителя Вятки, министра путей сообщения в России, который занимался строительством железной дороги Пермь - Вятка - Котлас.Кроме того, путепровод проходит по улице Ивана Попова и является её частью. Также, Александр Галицких напомнил, что в 2017 году в резервный перечень кировских улиц была внесена улица Хилкова. Совет по топонимии поддержал такую позицию. Путепроводу не будут присваивать отдельное имя.