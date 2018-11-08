ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

27 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.4636
EURO: 72.1863
Погода в городе Кирове:
вечером:  +12...+14°C
ночью:  +8...+10°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги о стахановском движении

Сегодня, 15:27 | Просмотров: 59 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги "Стахановское движение в экономической и социокультурной жизни советской провинции в 1935-41 годах".

- В эту историческую ночь Алексей Стаханов впервые дал свой небывалый рекорд.

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года, работая в Донецком угольном бассейне, он вырубил за 5 часов 45 минут стандартной шахтерской смены 102 тонны угля, в 14,5 раз перекрыв существовавшую норму. Данный показатель выглядел ошеломляюще не только на общесоюзном, но и на мировом уровне. Стахановское движение стало попыткой руководства Советского союза решить противоречие между возросшим в первой половине 20 века техническим уровнем промышленности и отстающим от него профессиональным уровнем основной массы рабочих. И в Кировской области было немало тех, кто перевыполнял нормы, об этом Павел Чемоданов написал книгу.

В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги о стахановском движенииПАВЕЛ ЧЕМОДАНОВ, АВТОР КНИГИ:
«Это были, в основном, промышленные рабочие, тогда наш регион был несколько больше, чем сегодня - в него входила Удмуртия, там были предприятия крупной промышленности - Ижевский завод, Воткинский завод, Сарапульский кожевенный комбинат, ну и у нас в Кирове был, скажем, такой известный комбинат учебно-технического школьного оборудования на месте современного завода "Лепсе". То есть эти люди каждый в своей сфере делали так, чтобы их работа была максимально эффективна, приносила максимальную пользу отрасли, коллективу и стране».
 
 
У стахановцев были выше зарплаты и премии, кроме того, было и нематериальное стимулирование - оно выражалось в почетных наградах и в широком освещении трудовых успехов в СМИ.

ПАВЕЛ ЧЕМОДАНОВ, АВТОР КНИГИ:
«В городе Слободском была меховая фабрика "Белка", там производили шубы и другие меховые изделия, и там был 16-летний стахановец Василий Баталов. Он был самым юным стахановцем на территории нашего региона и одним из самых молодых рабочих на своей фабрике, но, тем не менее, он выполнял норму на 1300%. Он усовершенствовал процесс обработки шкурки и, соответственно, переплюнул даже тех, кто работал долгие десятилетия».
 
 
Многие факты и документы, приведенные в книге, открывают малоизвестные страницы истории Кировской области. И сразу после выхода в свет это издание стало раритетным и найти его можно в библиотеке Герцена.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Слободском районе перевернулся фургон.

15:52 27.05.2019


В Слободском районе перевернулся фургон.

В Верхошижемском районе автомобиль ВАЗ вылетел в кювет.

15:47 27.05.2019


В Верхошижемском районе автомобиль ВАЗ вылетел в кювет.

В Слободском водитель «Киа Рио» спровоцировал тройное ДТП.

15:44 27.05.2019


В Слободском водитель «Киа Рио» спровоцировал тройное ДТП.

За выходные в Кирове произошло 6 ДТП, в которых получили травмы 11 человек.

15:40 27.05.2019


За выходные в Кирове произошло 6 ДТП, в которых получили травмы 11 человек.

Кировский борец греко-римского стиля стал призёром первенства России.

11:46 27.05.2019


Кировский борец греко-римского стиля стал призёром первенства России.

Кировчанка стала победительницей международных соревнований по конному спорту.

19:44 24.05.2019


Кировчанка стала победительницей международных соревнований по конному спорту.

В Кирове мать шестерых детей приговорили к одному году колонии.

19:29 24.05.2019


В Кирове мать шестерых детей приговорили к одному году колонии.

Все новости

Вести. Кировская область

На стадионе "Динамо" прошел первый областной мини-футбольный турнир среди ребят не старше 8 лет

15:28 27.05.2019


На стадионе "Динамо" прошел первый областной мини-футбольный турнир среди ребят не старше 8 лет

В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги о стахановском движении

15:27 27.05.2019


В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги о стахановском движении

Выпускники школ сдали первый ЕГЭ

15:25 27.05.2019


Выпускники школ сдали первый ЕГЭ

История судоходства на Вятке

14:00 27.05.2019


История судоходства на Вятке

В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка к 220-летию А. Пушкина

11:58 27.05.2019


В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка к 220-летию А. Пушкина

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги Юрия Авдеева "Я родился на заре"

08.11.2018


В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги Юрия Авдеева "Я родился на заре"

Презентация книги о Петре Полянцеве в библиотеке имени Герцена

20.11.2014


Презентация книги о Петре Полянцеве в библиотеке имени Герцена

В библиотеке Герцена состоялась презентация книги об истории вятского пароходства

01.09.2017


В библиотеке Герцена состоялась презентация книги об истории вятского пароходства

Презентация книги Бориса Кирьякова о военнопленных в библиотеке имени Герцена

13.03.2014


Презентация книги Бориса Кирьякова о военнопленных в библиотеке имени Герцена

Презентация книги Николая Пересторонина «Дом на высокой горе»

08.12.2015


Презентация книги Николая Пересторонина «Дом на высокой горе»

Вятское пароходство

10.09.2012


Вятское пароходство

Популярные новости

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

15.05.2019


Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

17.05.2019


В Уржумском районе закрывают сельскую школу

В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской

15.05.2019


В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской

Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

17.05.2019


Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

В Слободском районе состоялся Борисоглебский крестный ход

15.05.2019


В Слободском районе состоялся Борисоглебский крестный ход

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх