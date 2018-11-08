В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги о стахановском движении

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«Это были, в основном, промышленные рабочие, тогда наш регион был несколько больше, чем сегодня - в него входила Удмуртия, там были предприятия крупной промышленности - Ижевский завод, Воткинский завод, Сарапульский кожевенный комбинат, ну и у нас в Кирове был, скажем, такой известный комбинат учебно-технического школьного оборудования на месте современного завода "Лепсе". То есть эти люди каждый в своей сфере делали так, чтобы их работа была максимально эффективна, приносила максимальную пользу отрасли, коллективу и стране».

«В городе Слободском была меховая фабрика "Белка", там производили шубы и другие меховые изделия, и там был 16-летний стахановец Василий Баталов. Он был самым юным стахановцем на территории нашего региона и одним из самых молодых рабочих на своей фабрике, но, тем не менее, он выполнял норму на 1300%. Он усовершенствовал процесс обработки шкурки и, соответственно, переплюнул даже тех, кто работал долгие десятилетия».

В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги "Стахановское движение в экономической и социокультурной жизни советской провинции в 1935-41 годах".В ночь с 30 на 31 августа 1935 года, работая в Донецком угольном бассейне, он вырубил за 5 часов 45 минут стандартной шахтерской смены 102 тонны угля, в 14,5 раз перекрыв существовавшую норму. Данный показатель выглядел ошеломляюще не только на общесоюзном, но и на мировом уровне. Стахановское движение стало попыткой руководства Советского союза решить противоречие между возросшим в первой половине 20 века техническим уровнем промышленности и отстающим от него профессиональным уровнем основной массы рабочих. И в Кировской области было немало тех, кто перевыполнял нормы, об этом Павел Чемоданов написал книгу.У стахановцев были выше зарплаты и премии, кроме того, было и нематериальное стимулирование - оно выражалось в почетных наградах и в широком освещении трудовых успехов в СМИ.Многие факты и документы, приведенные в книге, открывают малоизвестные страницы истории Кировской области. И сразу после выхода в свет это издание стало раритетным и найти его можно в библиотеке Герцена.