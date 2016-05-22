Село Бобино в ожидании паломников

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«Большинство паломников ночевать будут под открытым небом. Палаточный городок разобьют на территории стадиона школы, в самой школе тоже планируют принять несколько сотен человек».

«Элементарно воду взять. Она холодная, у нас есть водонагреватели. Столовая выдает кипяченую, питьевую воду».

«Ямочный ремонт сделали от Коминтерна до Бобино. Также отгрейдировали дорогу от села Бобино до границы с Юрьей. Провели ямочный ремонт с подсыпкой щебнем, провели обработку противоклещевую, осталось провести экспертизу противоклещевую».

Ровно через неделю, 3 июня отправится в путь Великорецкий крестный ход. Сейчас по всему маршруту идет подготовка к встрече паломников.На пути следования Великорецкого крестного хода стоит село Бобино. Его жители первыми принимают на ночлег десятки тысяч паломников.Здесь почти в каждом доме готовы приютить уставших путников. Приходят обычно одни и те же, с местными договариваются заранее.В Бобино полным ходом идет подготовка к крестному ходу. В порядок приводят территории всех социально-значимых объектов.Но в основное здание школы паломников не пустят, разместиться они смогут только в местном спортзале. Здесь будут ночевать медики, полицейские и священнослужители.Готов принять путников и местный техникум. В распоряжении верующих - спортзал, фойе, коридор учебного заведения и вся прилегающая территория.В местах стоянки паломников обещают установить биотуалеты и контейнеры. В прошлые годы местные жители жаловались на горы мусора, которые здесь остаются. Дорогу, по которой пойдут верующие, немного подлатали.Напомним, Великорецкий крестный ход стартует из Кирова в начале следующей недели. 3го июня десятки тысяч верующих отправятся в путь.