Село Бобино в ожидании паломников
На пути следования Великорецкого крестного хода стоит село Бобино. Его жители первыми принимают на ночлег десятки тысяч паломников.
ЕЛЕНА ЮШКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. БОБИНО:
«Даже в баню, я знаю, водят. Специально для них баню топят, наготавливают».
Здесь почти в каждом доме готовы приютить уставших путников. Приходят обычно одни и те же, с местными договариваются заранее.
НАТАЛЬЯ КИРЧАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. БОБИНО:
«У нас в основном есть те, кто идут постоянно именно к нам. Если есть место, иногда спрашивают, мы пускаем».
В Бобино полным ходом идет подготовка к крестному ходу. В порядок приводят территории всех социально-значимых объектов.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
РАИСА ЛОЖКИНА, БИБЛИОТЕКАРЬ ШКОЛЫ:
«Раньше мы очень страдали от того, что третьего крестный ход, школа вся занята, а четвертого - экзамены... чтобы все убрать, вымыть, продезинфицировать, нужно было 5-6 часов тратить на это».
Готов принять путников и местный техникум. В распоряжении верующих - спортзал, фойе, коридор учебного заведения и вся прилегающая территория.
АНГЕЛИНА БОГДАНОВА, ДИРЕКТОР ТЕХНИКУМА:
СЕРГЕЙ ЖИТНИКОВ, ГЛАВА БОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
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