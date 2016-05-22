ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

28 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.5394
EURO: 72.1680
Погода в городе Кирове:
вечером:  +11...+13°C
ночью:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Село Бобино в ожидании паломников

Вчера, 20:47 | Просмотров: 166 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Ровно через неделю, 3 июня отправится в путь Великорецкий крестный ход. Сейчас по всему маршруту идет подготовка к встрече паломников.

На пути следования Великорецкого крестного хода стоит село Бобино. Его жители первыми принимают на ночлег десятки тысяч паломников.

Село Бобино в ожидании паломниковЕЛЕНА ЮШКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. БОБИНО:
«Даже в баню, я знаю, водят. Специально для них баню топят, наготавливают».

Здесь почти в каждом доме готовы приютить уставших путников. Приходят обычно одни и те же, с местными договариваются заранее.

Село Бобино в ожидании паломниковНАТАЛЬЯ КИРЧАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. БОБИНО:
«У нас в основном есть те, кто идут постоянно именно к нам. Если есть место, иногда спрашивают, мы пускаем».

В Бобино полным ходом идет подготовка к крестному ходу. В порядок приводят территории всех социально-значимых объектов.

Село Бобино в ожидании паломниковАНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Большинство паломников ночевать будут под открытым небом. Палаточный городок разобьют на территории стадиона школы, в самой школе тоже планируют принять несколько сотен человек».
 
 
Но в основное здание школы паломников не пустят, разместиться они смогут только в местном спортзале. Здесь будут ночевать медики, полицейские и священнослужители.

Село Бобино в ожидании паломниковРАИСА ЛОЖКИНА, БИБЛИОТЕКАРЬ ШКОЛЫ:
«Раньше мы очень страдали от того, что третьего крестный ход, школа вся занята, а четвертого - экзамены... чтобы все убрать, вымыть, продезинфицировать, нужно было 5-6 часов тратить на это».

Готов принять путников и местный техникум. В распоряжении верующих - спортзал, фойе, коридор учебного заведения и вся прилегающая территория.

Село Бобино в ожидании паломниковАНГЕЛИНА БОГДАНОВА, ДИРЕКТОР ТЕХНИКУМА:
«Элементарно воду взять. Она холодная, у нас есть водонагреватели. Столовая выдает кипяченую, питьевую воду».
 
 
В местах стоянки паломников обещают установить биотуалеты и контейнеры. В прошлые годы местные жители жаловались на горы мусора, которые здесь остаются. Дорогу, по которой пойдут верующие, немного подлатали.

Село Бобино в ожидании паломниковСЕРГЕЙ ЖИТНИКОВ, ГЛАВА БОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Ямочный ремонт сделали от Коминтерна до Бобино. Также отгрейдировали дорогу от села Бобино до границы с Юрьей. Провели ямочный ремонт с подсыпкой щебнем,  провели обработку противоклещевую, осталось провести экспертизу противоклещевую».
 
 
Напомним, Великорецкий крестный ход стартует из Кирова в начале следующей недели. 3го июня десятки тысяч верующих отправятся в путь.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В России выпустят сторублевые купюры, покрытые специальным лаком.

16:46 28.05.2019


В России выпустят сторублевые купюры, покрытые специальным лаком.

В Котельниче супруги, лишенные родительских прав, попытались спрятать ребенка.

16:37 28.05.2019


В Котельниче супруги, лишенные родительских прав, попытались спрятать ребенка.

В Кирове иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

16:26 28.05.2019


В Кирове иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.

16:23 28.05.2019


В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.

В Афанасьевском районе в ДТП пострадали 3 ребенка.

16:16 28.05.2019


В Афанасьевском районе в ДТП пострадали 3 ребенка.

На улице Ленина иномарка сбила 19-летнего пешехода.

16:13 28.05.2019


На улице Ленина иномарка сбила 19-летнего пешехода.

В Котельниче жителей мкр. Затон освободили от платы за вывоз мусора.

17:30 27.05.2019


В Котельниче жителей мкр. Затон освободили от платы за вывоз мусора.

Все новости

Вести. Кировская область

Активисты провели субботник у путепровода над речкой Хлыновкой

15:17 28.05.2019


Активисты провели субботник у путепровода над речкой Хлыновкой

У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец

15:16 28.05.2019


У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец

В Перми на Чемпионате ПФО по тяжелой атлетике кировчане взяли две золотые медали

12:04 28.05.2019


В Перми на Чемпионате ПФО по тяжелой атлетике кировчане взяли две золотые медали

Кировчан ожидает новый рост тарифов на услуги ЖКХ

12:03 28.05.2019


Кировчан ожидает новый рост тарифов на услуги ЖКХ

Активисты ОНФ призывают подрядчиков при замене бордюров выполнять требования по доступности среды

12:01 28.05.2019


Активисты ОНФ призывают подрядчиков при замене бордюров выполнять требования по доступности среды

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировская область готовится к приему паломников Великорецкого крестного хода.

22.05.2016


Кировская область готовится к приему паломников Великорецкого крестного хода.

Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

19.04.2018


Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

Пресс-конференция по Великорецкому крестному ходу

31.05.2017


Пресс-конференция по Великорецкому крестному ходу

Скоро православные верующие отправятся в Великорецкий крестный ход

01.06.2016


Скоро православные верующие отправятся в Великорецкий крестный ход

Великорецкий крестный ход в Загарье

04.06.2018


Великорецкий крестный ход в Загарье

Паломников крестного хода могут обмануть

02.06.2017


Паломников крестного хода могут обмануть

Популярные новости

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

15.05.2019


Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

17.05.2019


В Уржумском районе закрывают сельскую школу

В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской

15.05.2019


В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской

Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

17.05.2019


Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

В Слободском районе состоялся Борисоглебский крестный ход

15.05.2019


В Слободском районе состоялся Борисоглебский крестный ход

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх