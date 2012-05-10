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«Тепло, места много, особенно с детьми... В вагонах топят».

«Вечером рабочий поезд и утром рабочий поезд. Вагоны все забиты. И детей везут, и дети едут в школу. У нас же только до девятого класса».

«Сейчас в Каринторф отправляются три вагона. Но в выходные и в часы пик, вагонов больше. Доходит иногда до шести штук».

У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец. Напомним, что железная дорога соединяет заречный микрорайон Каринторф с центром города. Для его жителей - это единственная возможность попасть на "большую землю".Уже много лет приходится жить по расписанию. Чуть зазеваешься и все, поезд, в прямом смысле, ушел. Несмотря на это, жители Кирово-Чепецкого микрорайона Каринторф с теплотой говорят о своей узкоколейке. Ей приходится пользоваться практически каждый день.Дорога жизни, так называют этот объект. И это не преувеличение. По железной дороге в Каринторф привозят продукты. Узкоколейка для многих - это единственная возможность попасть на другой берег реки Чепцы.Вагон рассчитан на 38-мь человек. Если в дневные часы остаются свободные места, то в час пик здесь яблоку негде упасть. В выходные спрос на узкоколейку еще больше.В день этот небольшой поезд совершает пять рейсов. Машинист Александр Шикалов рассказал, что техника находится в удовлетворительном состоянии, однако, ничто не вечно. Ремонтировать вагоны и тепловоз скоро станет нечем.Альтернативный путь есть. Через Слободской, но сейчас по нему, как говорят жители Каринторфа, не легковой машине не проехать. Все ждут, когда откроется понтонный мост через Чепцу. Тогда начнут ходить автобусы. Добраться до большой земли станет легче. А пока у местных жителей альтернативы нет. А недавно этот социально важный объект перешел в частные руки.Представители чепецкой горадминистрации выяснили, что новый владелец хотел бы сделать из узкоколейки туристический объект. Он заверил, что это будет сделано не в ущерб пассажирскому сообщению. Расписание и стоимость проезда останутся прежними, даже несмотря на то, что узкоколейка - предприятие не прибыльное.Отметим, власти субсидируют проезд. В год выделяется пятнадцать с половиной миллионов рублей.Новый владелец узкоколейки рассказал, что уже в этом месяце на поезде проехали два иностранных туриста, а 30 июня посмотреть на Чепецкую железную дорогу прибудет группа туристов из Москвы. Тем временем власти проектируют автомобильный мост, который свяжет Каринторф и Кирово-Чепецк на постоянной основе. Если этот проект будет утвержден, тогда и транспортная проблема перестанет быть актуальной.