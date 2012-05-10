ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

28 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.5394
EURO: 72.1680
Погода в городе Кирове:
вечером:  +11...+13°C
ночью:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец

Сегодня, 15:16 | Просмотров: 88 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец. Напомним, что железная дорога соединяет заречный микрорайон Каринторф с центром города. Для его жителей - это единственная возможность попасть на "большую землю".

Уже много лет приходится жить по расписанию. Чуть зазеваешься и все, поезд, в прямом смысле, ушел. Несмотря на это, жители Кирово-Чепецкого микрорайона Каринторф с теплотой говорят о своей узкоколейке. Ей приходится пользоваться практически каждый день.

У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелецЕЛЕНА КАЙСИНА:
«Тепло, места много, особенно с детьми... В вагонах топят».
 
 
Дорога жизни, так называют этот объект. И это не преувеличение. По железной дороге в Каринторф привозят продукты. Узкоколейка для многих - это единственная возможность попасть на другой берег реки Чепцы.

У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелецНАТАЛЬЯ ЧЕРМЕНИНА:
«Вечером рабочий поезд и утром рабочий поезд. Вагоны все забиты. И детей везут, и дети едут в школу. У нас же только до девятого класса».
 
 
Вагон рассчитан на 38-мь человек. Если в дневные часы остаются свободные места, то в час пик здесь яблоку негде упасть. В выходные спрос на узкоколейку еще больше.

У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелецАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас в Каринторф отправляются три вагона. Но в выходные и в часы пик, вагонов больше. Доходит иногда до шести штук».
 
 
 
В день этот небольшой поезд совершает пять рейсов. Машинист Александр Шикалов рассказал, что техника находится в удовлетворительном состоянии, однако, ничто не вечно. Ремонтировать вагоны и тепловоз скоро станет нечем.

- По стольку, поскольку. Нет запчастей, ничего нет.
- Устаревшая модель?
- Конечно.

Альтернативный путь есть. Через Слободской, но сейчас по нему, как говорят жители Каринторфа, не легковой машине не проехать. Все ждут, когда откроется понтонный мост через Чепцу. Тогда начнут ходить автобусы. Добраться до большой земли станет легче. А пока у местных жителей альтернативы нет. А недавно этот социально важный объект перешел в частные руки.

У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелецЕЛЕНА САВИНА, ГЛАВА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Перед сделкой мы встречались с потенциальным будущим владельцем, рассказали, насколько социально важен этот объект. Выяснили его приоритеты в отношении узкоколейной железной дороги».

Представители чепецкой горадминистрации выяснили, что новый владелец хотел бы сделать из узкоколейки туристический объект. Он заверил, что это будет сделано не в ущерб пассажирскому сообщению. Расписание и стоимость проезда останутся прежними, даже несмотря на то, что узкоколейка - предприятие не прибыльное.

Отметим, власти субсидируют проезд. В год выделяется пятнадцать с половиной миллионов рублей.

ЕЛЕНА САВИНА, ГЛАВА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Рано говорить о том, каким образом будет дальше развиваться железная дорога. Человек должен погрузиться в хозяйственную деятельность. Понять, каким образом основная социальная функция железной дороги будет оказывать на его дальнейшие планы».

Новый владелец узкоколейки рассказал, что уже в этом месяце на поезде проехали два иностранных туриста, а 30 июня посмотреть на Чепецкую железную дорогу прибудет группа туристов из Москвы. Тем временем власти проектируют автомобильный мост, который свяжет Каринторф и Кирово-Чепецк на постоянной основе. Если этот проект будет утвержден, тогда и транспортная проблема перестанет быть актуальной.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В России выпустят сторублевые купюры, покрытые специальным лаком.

16:46 28.05.2019


В России выпустят сторублевые купюры, покрытые специальным лаком.

В Котельниче супруги, лишенные родительских прав, попытались спрятать ребенка.

16:37 28.05.2019


В Котельниче супруги, лишенные родительских прав, попытались спрятать ребенка.

В Кирове иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

16:26 28.05.2019


В Кирове иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.

16:23 28.05.2019


В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.

В Афанасьевском районе в ДТП пострадали 3 ребенка.

16:16 28.05.2019


В Афанасьевском районе в ДТП пострадали 3 ребенка.

На улице Ленина иномарка сбила 19-летнего пешехода.

16:13 28.05.2019


На улице Ленина иномарка сбила 19-летнего пешехода.

В Котельниче жителей мкр. Затон освободили от платы за вывоз мусора.

17:30 27.05.2019


В Котельниче жителей мкр. Затон освободили от платы за вывоз мусора.

Все новости

Вести. Кировская область

Активисты провели субботник у путепровода над речкой Хлыновкой

15:17 28.05.2019


Активисты провели субботник у путепровода над речкой Хлыновкой

У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец

15:16 28.05.2019


У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец

В Перми на Чемпионате ПФО по тяжелой атлетике кировчане взяли две золотые медали

12:04 28.05.2019


В Перми на Чемпионате ПФО по тяжелой атлетике кировчане взяли две золотые медали

Кировчан ожидает новый рост тарифов на услуги ЖКХ

12:03 28.05.2019


Кировчан ожидает новый рост тарифов на услуги ЖКХ

Активисты ОНФ призывают подрядчиков при замене бордюров выполнять требования по доступности среды

12:01 28.05.2019


Активисты ОНФ призывают подрядчиков при замене бордюров выполнять требования по доступности среды

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Поезд Каринторф - Кирово-Чепецк сошел с рельсов

10.05.2012


Поезд Каринторф - Кирово-Чепецк сошел с рельсов

В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области

20.04.2017


В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области

Каринторф: остров надежды

13.04.2018


Каринторф: остров надежды

Дорога жизни

24.01.2011


Дорога жизни

Транспортное сообщение с Каринторфом прервано не будет

29.12.2014


Транспортное сообщение с Каринторфом прервано не будет

Автобусы в Каринторф

17.01.2013


Автобусы в Каринторф

Популярные новости

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

15.05.2019


Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

17.05.2019


В Уржумском районе закрывают сельскую школу

В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской

15.05.2019


В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской

Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

17.05.2019


Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

В Слободском районе состоялся Борисоглебский крестный ход

15.05.2019


В Слободском районе состоялся Борисоглебский крестный ход

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх