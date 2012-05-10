У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец
Уже много лет приходится жить по расписанию. Чуть зазеваешься и все, поезд, в прямом смысле, ушел. Несмотря на это, жители Кирово-Чепецкого микрорайона Каринторф с теплотой говорят о своей узкоколейке. Ей приходится пользоваться практически каждый день.
ЕЛЕНА КАЙСИНА:
НАТАЛЬЯ ЧЕРМЕНИНА:
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
- По стольку, поскольку. Нет запчастей, ничего нет.
- Устаревшая модель?
- Конечно.
Альтернативный путь есть. Через Слободской, но сейчас по нему, как говорят жители Каринторфа, не легковой машине не проехать. Все ждут, когда откроется понтонный мост через Чепцу. Тогда начнут ходить автобусы. Добраться до большой земли станет легче. А пока у местных жителей альтернативы нет. А недавно этот социально важный объект перешел в частные руки.
ЕЛЕНА САВИНА, ГЛАВА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Перед сделкой мы встречались с потенциальным будущим владельцем, рассказали, насколько социально важен этот объект. Выяснили его приоритеты в отношении узкоколейной железной дороги».
Представители чепецкой горадминистрации выяснили, что новый владелец хотел бы сделать из узкоколейки туристический объект. Он заверил, что это будет сделано не в ущерб пассажирскому сообщению. Расписание и стоимость проезда останутся прежними, даже несмотря на то, что узкоколейка - предприятие не прибыльное.
Отметим, власти субсидируют проезд. В год выделяется пятнадцать с половиной миллионов рублей.
ЕЛЕНА САВИНА, ГЛАВА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Рано говорить о том, каким образом будет дальше развиваться железная дорога. Человек должен погрузиться в хозяйственную деятельность. Понять, каким образом основная социальная функция железной дороги будет оказывать на его дальнейшие планы».
Новый владелец узкоколейки рассказал, что уже в этом месяце на поезде проехали два иностранных туриста, а 30 июня посмотреть на Чепецкую железную дорогу прибудет группа туристов из Москвы. Тем временем власти проектируют автомобильный мост, который свяжет Каринторф и Кирово-Чепецк на постоянной основе. Если этот проект будет утвержден, тогда и транспортная проблема перестанет быть актуальной.
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