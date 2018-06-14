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Новости / Общество

В лесах области появились первые летние грибы.

Сегодня, 12:53 | Просмотров: 131 | Версия для печати
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Если ещё две-три недели назад любители тихой охоты находили здесь только сморчки и строчки.
 
В последние дни мая кировчане собрали первый урожай опят и подберезовиков.
 
Фотографии своих трофеев грибники размещают в соцсетях, сопровождая их комментариями.
 
Так, опята были найдены недалеко от Загарья, первые обабки - в районе Адышева.
 
Также самые удачливые грибники сообщают, что в лесах уже встречаются маслята.
 
Фото группы "Грибы Кировской области"


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