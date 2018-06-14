В лесах области появились первые летние грибы.

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Если ещё две-три недели назад любители тихой охоты находили здесь только сморчки и строчки.

В последние дни мая кировчане собрали первый урожай опят и подберезовиков.

Фотографии своих трофеев грибники размещают в соцсетях, сопровождая их комментариями.

Так, опята были найдены недалеко от Загарья, первые обабки - в районе Адышева.

Также самые удачливые грибники сообщают, что в лесах уже встречаются маслята.

Фото группы "Грибы Кировской области"