Подготовка к крестному ходу
В Кирове крестный ход пойдет по традиционному маршруту от Трифонового монастыря до села Макарья, где будет первая стоянка, и дальше через Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово, до Великорецкого. Туда паломники придут 5 июня. Священники не устают напоминать, что крестный ход - не туристическое путешествие, а серьезное духовное и физическое испытание.
АЛЕКСАНДР КОСОВ, СВЯЩЕННИК:
«В крестном ходе не на что отвлекаться, и там как раз находится место для молитвы. Не важно, что, как. Когда ноги с мозолил, воды нет, научишься молиться. Самая лучшая молитва - искренняя молитва».
Еще 30-40 лет паломничество на Великую было официально запрещено. Теперь всё наоборот. Власти заранее готовятся к паломничеству, выделяют для неё главную улицу в городе, колонну верующих сопровождают кареты скорой помощи и врачи-волонтеры, казаки, спасатели, полиция, на местах стоянок организуется бесплатное горячее питание, представляется ночлег, а места стоянок паломников заранее обработаны от клещей.
АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ФАПах села Бобино, Монастырского, будут действовать пункты по приему клещей, будут работать волонтёры. Очень важно вовремя начать лечение, если оно необходимо».
Важно не только сберечь здоровье паломников, но и не допустить, чтобы верующие не оставили после себя непотушенные костры - они могут спровоцировать лесные пожары, бороться с которыми летом очень трудно.
АНДРЕЙ ДАВЫДОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС ПО Г. КИРОВУ:
«До выхода крестного хода будем пресекать разведение костров, в каждом населенном пункте по ходу следования будет выставлен пожарный автомобиль».
Еще одна важная новость - сейчас в Великорецком, где население около 350 человек, решается проблема с сотовой связью. Когда к реке Великой подходят 50 или 100 тысяч паломников, мобильная связь просто перестает работать от перегрузки. В этом году в селе установлены дополнительные вышки сотовых операторов и проблем со связью быть не должно. Добавим, что утром в понедельник, старая часть города будет перекрыта для движения - это надо учитывать всем горожанам, поскольку временно не будут ходить ни автомобили, ни общественный транспорт.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!