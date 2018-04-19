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Новости / Общество

Подготовка к крестному ходу

Сегодня, 20:49 | Просмотров: 45 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В понедельник начнется Великорецкий крестный ход, на который, по прогнозам может приехать до 100 000 человек. В этом году крестному ходу с образом святителя Николая исполняется 351 год. Как подготовиться к крестному ходу, если вы решили впервые приобщиться к святой традиции и как власти региона организуют помощь паломникам?

В Кирове крестный ход пойдет по традиционному маршруту от Трифонового монастыря до села Макарья, где будет первая стоянка, и дальше через Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово, до Великорецкого. Туда паломники придут 5 июня. Священники не устают напоминать, что крестный ход - не туристическое путешествие, а серьезное духовное и физическое испытание.

Подготовка к крестному ходуАЛЕКСАНДР КОСОВ, СВЯЩЕННИК:
«В крестном ходе не на что отвлекаться, и там как раз находится место для молитвы. Не важно, что, как. Когда ноги с мозолил, воды нет, научишься молиться. Самая лучшая молитва - искренняя молитва».
 
Еще 30-40 лет паломничество на Великую было официально запрещено. Теперь всё наоборот. Власти заранее готовятся к паломничеству, выделяют для неё главную улицу в городе, колонну верующих сопровождают кареты скорой помощи и врачи-волонтеры, казаки, спасатели, полиция, на местах стоянок организуется бесплатное горячее питание, представляется ночлег, а места стоянок паломников заранее обработаны от клещей.

Подготовка к крестному ходуАНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ФАПах села Бобино, Монастырского, будут действовать пункты по приему клещей, будут работать волонтёры. Очень важно вовремя начать лечение, если оно необходимо».

Важно не только сберечь здоровье паломников, но и не допустить, чтобы верующие не оставили после себя непотушенные костры - они могут спровоцировать лесные пожары, бороться с которыми летом очень трудно.

Подготовка к крестному ходуАНДРЕЙ ДАВЫДОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС ПО Г. КИРОВУ:
«До выхода крестного хода будем пресекать разведение костров, в каждом населенном пункте по ходу следования будет выставлен пожарный автомобиль».

Еще одна важная новость - сейчас в Великорецком, где население около 350 человек, решается проблема с сотовой связью. Когда к реке Великой подходят 50 или 100 тысяч паломников, мобильная связь просто перестает работать от перегрузки. В этом году в селе установлены дополнительные вышки сотовых операторов и проблем со связью быть не должно. Добавим, что утром в понедельник, старая часть города будет перекрыта для движения - это надо учитывать всем горожанам, поскольку временно не будут ходить ни автомобили, ни общественный транспорт.


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