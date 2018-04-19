Подготовка к крестному ходу

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В понедельник начнется Великорецкий крестный ход, на который, по прогнозам может приехать до 100 000 человек. В этом году крестному ходу с образом святителя Николая исполняется 351 год. Как подготовиться к крестному ходу, если вы решили впервые приобщиться к святой традиции и как власти региона организуют помощь паломникам?В Кирове крестный ход пойдет по традиционному маршруту от Трифонового монастыря до села Макарья, где будет первая стоянка, и дальше через Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово, до Великорецкого. Туда паломники придут 5 июня. Священники не устают напоминать, что крестный ход - не туристическое путешествие, а серьезное духовное и физическое испытание.Еще 30-40 лет паломничество на Великую было официально запрещено. Теперь всё наоборот. Власти заранее готовятся к паломничеству, выделяют для неё главную улицу в городе, колонну верующих сопровождают кареты скорой помощи и врачи-волонтеры, казаки, спасатели, полиция, на местах стоянок организуется бесплатное горячее питание, представляется ночлег, а места стоянок паломников заранее обработаны от клещей.Важно не только сберечь здоровье паломников, но и не допустить, чтобы верующие не оставили после себя непотушенные костры - они могут спровоцировать лесные пожары, бороться с которыми летом очень трудно.Еще одна важная новость - сейчас в Великорецком, где население около 350 человек, решается проблема с сотовой связью. Когда к реке Великой подходят 50 или 100 тысяч паломников, мобильная связь просто перестает работать от перегрузки. В этом году в селе установлены дополнительные вышки сотовых операторов и проблем со связью быть не должно. Добавим, что утром в понедельник, старая часть города будет перекрыта для движения - это надо учитывать всем горожанам, поскольку временно не будут ходить ни автомобили, ни общественный транспорт.