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В Кирове прошел фестиваль-конкурс "Ее величество семья"

Вчера, 11:40 | Просмотров: 167 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кирове выступили самые дружные, активные и творческие семьи региона. Ежегодный фестиваль-конкурс "Ее величество семья" состоялся уже в 22 раз.

И вправду, все счастливые семьи - похожи друг на друга. И этому фестивалю их имена хорошо известны. За 22 года - в нем приняло участие более тысячи семей. Организаторы шутят - с каждым годом растем - как семья.

В Кирове прошел фестиваль-конкурс "Ее величество семья" НИНА ЕРШОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ:
«Семьи в этом году будут соревновать, условно, конечно, будут предоставлять свои достижения в номинациях "Молодая семья", Многодетная семья", "Сельская семья", "Золотая семья" - впервые в этом году и клубы молодой семьи».
 
 
"Её величество семья" – это, прежде всего конкурс, серьезная конкурентная борьба. Которая должна раскрыть таланты претендентов на победу. 22 участника: 18 семей, 4 организации и 5 клубов. Перед выступлением - главное правильный настрой.

- У нас всегда хорошее настроение, у нашей семьи. Веселые, позитивные, современные.

Николай и Тамара Котельниковы уверены семья - это семь "Я" и чем больше семья, тем каждое "Я" сильнее. Работает. Проверено на себе - в браке более 50 лет.

В Кирове прошел фестиваль-конкурс "Ее величество семья" НИКОЛАЙ И ТАМАРА КОТЕЛЬНИКОВЫ, УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
«У нас равноправие. Мы чувствуем, как надо правильно поступать - так и поступаем. Без споров. Понятно в жизни как надо делать всем, нечего и спорить».
 
 
Лекции, мастер-классы, викторины - это площадка для творческого развития всей семьи.
На этом фестивале в каждой семье, как, оказалось, есть и режиссер, и сценарист и актёры дадут фору любому.

В Кирове прошел фестиваль-конкурс "Ее величество семья" АНДРЕЙ ПЕРЕВАЛОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Приехали мы всей семьей - мама, два сына, три дочки. Морская тема. Представлять будем нашу семью».
 
 
Все это о ней. Совсем молодой или проверенной временем. Шумной или скромной. Спортивной или музыкальной. Разной, но обязательно любящей семье. Не только показать себя, но просто познакомиться друг с другом и главное раскрыть секреты своего счастья - сегодня можно.


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