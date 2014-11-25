В Кирове прошел фестиваль-конкурс "Ее величество семья"

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«Семьи в этом году будут соревновать, условно, конечно, будут предоставлять свои достижения в номинациях "Молодая семья", Многодетная семья", "Сельская семья", "Золотая семья" - впервые в этом году и клубы молодой семьи».

«У нас равноправие. Мы чувствуем, как надо правильно поступать - так и поступаем. Без споров. Понятно в жизни как надо делать всем, нечего и спорить».

«Приехали мы всей семьей - мама, два сына, три дочки. Морская тема. Представлять будем нашу семью».

В Кирове выступили самые дружные, активные и творческие семьи региона. Ежегодный фестиваль-конкурс "Ее величество семья" состоялся уже в 22 раз.И вправду, все счастливые семьи - похожи друг на друга. И этому фестивалю их имена хорошо известны. За 22 года - в нем приняло участие более тысячи семей. Организаторы шутят - с каждым годом растем - как семья."Её величество семья" – это, прежде всего конкурс, серьезная конкурентная борьба. Которая должна раскрыть таланты претендентов на победу. 22 участника: 18 семей, 4 организации и 5 клубов. Перед выступлением - главное правильный настрой.Николай и Тамара Котельниковы уверены семья - это семь "Я" и чем больше семья, тем каждое "Я" сильнее. Работает. Проверено на себе - в браке более 50 лет.Лекции, мастер-классы, викторины - это площадка для творческого развития всей семьи.На этом фестивале в каждой семье, как, оказалось, есть и режиссер, и сценарист и актёры дадут фору любому.Все это о ней. Совсем молодой или проверенной временем. Шумной или скромной. Спортивной или музыкальной. Разной, но обязательно любящей семье. Не только показать себя, но просто познакомиться друг с другом и главное раскрыть секреты своего счастья - сегодня можно.