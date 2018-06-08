Великорецкий крестный ход отправился в путь

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«Я иду 16-й раз, в этом году приболела, буду идти недолго, а так 16 лет, с 2001 года, удивительное дело, чудес происходит просто неимоверное количество, сильнее и выше силы на Вятке нет, чем Великорецкий крестный ход».

«Целый год вынашивала эту мысль, и все-таки собралась, видимо, пришло время».

«Вятка такой святой землей для меня стала, приезжаю не только на крестный ход, но и в монастырь, к батюшке Николаю, иначе его для себя не называю, потому что этот святой - просто обнять и просить его помогать».

С испытания непогодой сегодня начался Великорецкий крестный ход, один из самых древних и многочисленных. К месту явления иконы святителя Николая отправились десятки тысяч паломников со всех уголков России и стран зарубежья.Ранним утром в Успенском соборе Трифонова монастыря прошла Божественная литургия. Затем перед Великорецким образом на соборной площади состоялся молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Крестный ход для многих верующих - особый период в жизни, ждут который с нетерпением.Участники крестного хода съезжаются из разных уголков страны и даже из-за рубежа. Для тех, кто прибыл заранее, на стадионе у Трифонова монастыря устанавливают палатки и полевую кухню. Паломники готовы к испытаниям, и телесным, и духовным.Торжественное шествие с Великорецким образом святителя Николая Чудотворца началось от Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. Затем по улице Ленина многотысячная колонна направилась в сторону Макарья. У всех паломников - приподнятое настроение, одухотворенные лица. На улицах города - множество горожан, провожающих крестный ход, один из самых древних и величественных.Основные торжества пройдут 6 июня, в День празднования явления иконы святителя Николая на реке Великой.