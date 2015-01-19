Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

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В Кировской области продолжаются кадровые перестановки.

С должности начальника ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию Алексей Кабашов.

Госжилинспекцию он возглавил в декабре 2017 года. Причины увольнения не сообщаются.

Тем временем стало известно о новом назначении в УГИБДД по Кировской области.

На должность заместителя начальника управления назначен подполковник полиции Марат Гизатуллин.

Марат Мияссорович родился 25 января 1968 года в Кемеровской области. В 1995 году окончил Кузбасский ГТУ, в 2014 году – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

В системе МВД с 1989 года. С 2017 года возглавлял МО МВД России «Советский».