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Новости / Общество

Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

Вчера, 16:12 | Просмотров: 197 | Версия для печати
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В Кировской области продолжаются кадровые перестановки.
 
С должности начальника ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию Алексей Кабашов.
 
Госжилинспекцию он возглавил в декабре 2017 года. Причины увольнения не сообщаются.
 
Тем временем стало известно о новом назначении в УГИБДД по Кировской области.
 
Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию. На должность заместителя начальника управления назначен подполковник полиции Марат Гизатуллин.
 
Марат Мияссорович родился 25 января 1968 года в Кемеровской области. В 1995 году окончил Кузбасский ГТУ, в 2014 году – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
 
В системе МВД с 1989 года. С 2017 года возглавлял МО МВД России «Советский».


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