В крестном ходе участвует группа магаданского общества инвалидов

Поделиться новостью:

«Вообще, это величайшее событие. Мы в том году участвовали и в царском крестном ходе, в Дивеево. Великорецкий это очень древний, связанный с Николаем Святителем. У нас и стоял план».

«Наши машины отправляются до следующего пункта стоянки, а сами по благословению берем крест на плечи, и мы будем прошествовать до пункта назначения, и потом будем так и следовать, а машины будут переезжать из пункта в пункт и там нас встречать».

Дойдя до Великорецкого, группа из Магадана отправится дальше на север России.

Среди тех, кто отправился в крестный ход, есть и те, для кого стоянка в Макарье далеко не первая. Это группа магаданского общества инвалидов. За их плечами уже тысячи километров и впереди еще столько же.Девять человек шестого апреля отправились в автомобильный крестный ход "Святая Русь". Начав путь с восточных рубежей России, отважные путешественники планируют дойти до западной границы с Украиной. С собой они везут 20 поклонных крестов, которые остаются в храмах на пути следования. В Кирове они принимают участие в одном из самых длинных и многочисленных крестных ходов - Великорецком.В областном центре в Троицкой церкви магаданская группа установила поклонный крест, передала тактильные иконы Матроны московской, Александра Невского с мощами. Перед дальней дорогой есть немного времени отдохнуть: магаданские паломники со всеми вместе отправятся в село Великорецкое.