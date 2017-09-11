В Кирове в детской поликлинике №2 завершился долгожданный ремонт

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Два месяца на преображение. В детской поликлинике номер два завершился долгожданный ремонт.Яркие стены, на них изображены сказочные герои. Это обновленная детская поликлиника №2 на улице Некрасова 14. Родители удивлены, без малого 700-т квадратных метров отремонтировано в кратчайшие сроки. Еще недавно было совсем не так.Наталья Крюкова, придя сегодня в поликлинику, не узнала ее. Обновлена входная группа, установлены раздвижные двери, преобразилась регистратура. Отремонтированы тротуары и дорога возле здания поликлиники.Во время ожидания своей очереди дети могут посмотреть мультики и порисовать. Помимо ремонта, в медучреждение закупили новое оборудование.Для медучреждения закуплена новая медицинская мебель, аппарат УЗИ, электрокардиограф многое другое. Детская поликлиника №2 обслуживает более 12-ти с половиной тысяч детей, сто малышей за одну смену.Ремонт детских медучреждений будет продолжен. Сейчас идут работы в областной детской поликлинике и в детской поликлинике Вятских Полян.