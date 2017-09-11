В Кирове в детской поликлинике №2 завершился долгожданный ремонт
Яркие стены, на них изображены сказочные герои. Это обновленная детская поликлиника №2 на улице Некрасова 14. Родители удивлены, без малого 700-т квадратных метров отремонтировано в кратчайшие сроки. Еще недавно было совсем не так.
- Обшарпанные стены. Не так весело, не так ярко.
НАТАЛЬЯ КРЮКОВА:
- Плитка была в ужасающем состоянии. На полу.
- А как малыши бегали по ней?
- Вот не знаю, как бегали по ней. Была страшно собой наступать. Она ходуном ходила.
Наталья Крюкова, придя сегодня в поликлинику, не узнала ее. Обновлена входная группа, установлены раздвижные двери, преобразилась регистратура. Отремонтированы тротуары и дорога возле здания поликлиники.
НАТАЛЬЯ КРЮКОВА:
«Очень красиво. Постарались. Видно, что с душой, для детей сделано. Шикарно».
Во время ожидания своей очереди дети могут посмотреть мультики и порисовать. Помимо ремонта, в медучреждение закупили новое оборудование.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот здесь как раз такой пример, когда город, министерство здравоохранения объединились и сделали хорошо входную группу, придомовую территорию и, собственно говоря - внутри. Плюс еще, по национальному проекту "здравоохранению", который по указу президента Российской Федерации реализуется, поставлено самое современное, самое качественное оборудование. Для офтальмологов, для врачей лор, все здесь имеется».
Для медучреждения закуплена новая медицинская мебель, аппарат УЗИ, электрокардиограф многое другое. Детская поликлиника №2 обслуживает более 12-ти с половиной тысяч детей, сто малышей за одну смену.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это уже не первая, не пятая и не десятая поликлиника, которую мы открываем примерно таким составом. Не только в Кирове, но и в районах областных открываем. Они все имеют свой узнаваемый стиль, качественные материалы, быстро сделанный ремонт за достаточно небольшие деньги».
Ремонт детских медучреждений будет продолжен. Сейчас идут работы в областной детской поликлинике и в детской поликлинике Вятских Полян.
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