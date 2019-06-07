На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода

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Накануне на реке Великой прошёл большой праздник в честь иконы святителя Николая. Кульминацию Великорецкого крестного хода увидел Иван Швецов.Великорецкий крестный ход называют самым известным и самым сложным паломническим путем в России. Шесть дней, 150 километров. Пешком, за обретенной иконой святителя Николая Чудотворца. Образ был найден несколько столетий назад, на берегу реки Великой. Именно туда из Кирова и направляется икона, а потом идет обратно, другим путем.Нередко разделить радость праздника в епархию приезжают высокие гости: руководители областного правительства, депутаты Областного законодательного собрания.По традиции, служба на берегу реки Великой проходит под открытым небом, поскольку ни один храм не сможет вместить такое количество паломников, которые приходят на крестный ход. После службы, те, кто постился, могут исповедоваться и причаститься, затем происходит освящение воды в реке, после чего образ святителя Николая несут обратно в храм села Великорецкого. В обратный путь верующие отправляются в 2 часа ночи.