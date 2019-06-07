На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня берег реки Великой наполнен верующими, здесь и те, кто прошел весь путь и те, кто приехали только сегодня, на праздник. Службы перед образом святителя Николая будут продолжаться весь день. Сейчас здесь десятки тысяч людей и каждый из них уверен, что его молитва будет услышана».
Великорецкий крестный ход называют самым известным и самым сложным паломническим путем в России. Шесть дней, 150 километров. Пешком, за обретенной иконой святителя Николая Чудотворца. Образ был найден несколько столетий назад, на берегу реки Великой. Именно туда из Кирова и направляется икона, а потом идет обратно, другим путем.
- Это большой праздник, мы ждем каждый год следующий крестный ход
- кто-то приходит через ход к богу, а кто-то через эти испытания работает над своими духовными недостатками.
- Мы уже давно ходим, 12 лет ходим. Мне это дает веру, помощь, духовное обновление.
- Мне здесь хорошо, успокоение, видишь людей таких же...
Нередко разделить радость праздника в епархию приезжают высокие гости: руководители областного правительства, депутаты Областного законодательного собрания.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:
«На протяжении 10 лет я участвую в крестном ходе, но не в полном объеме - провожаю из Кирова и здесь на празднике принимаю участие. Для нашей области это важно потому, что мы должны соблюдать те традиции, которые существуют на Вятке, иначе мы потерям свою самобытность, то, чем мы отличаемся от остальных регионов».
По традиции, служба на берегу реки Великой проходит под открытым небом, поскольку ни один храм не сможет вместить такое количество паломников, которые приходят на крестный ход. После службы, те, кто постился, могут исповедоваться и причаститься, затем происходит освящение воды в реке, после чего образ святителя Николая несут обратно в храм села Великорецкого. В обратный путь верующие отправляются в 2 часа ночи.
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