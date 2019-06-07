Великорецкий крестный ход 2019

Поделиться новостью:

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Сегодня ночью Великорецкий крестный ход отправился в обратный путь с реки Великой в Киров. Паломники выполнили древний обет и вернули Великорецкий образ Святителя Николая к месту явления на реке Великой. Накануне в память о чудесном обретении иконы прошли торжественные мероприятия. Кульминацию Великорецкого крестного хода увидел Иван Швецов.Великорецкий крестный ход называют самым известным и самым сложным паломническим путем в России. Шесть дней, 150 километров. Пешком, за обретенной иконой святителя Николая Чудотворца. Образ был найден несколько столетий назад, на берегу реки Великой. Именно туда из Кирова и направляется икона, а потом идет обратно, другим путем.По традиции, служба на берегу реки Великой проходит под открытым небом, поскольку ни один храм не сможет вместить такое количество паломников, которые приходят на крестный ход.Митрополит Вятский и Слободской Марк в со служении епископа Яранского и Лузского Паисия, епископа Уржумского и Омутнинского Иоанна возглавил служение Божественной литургии. Архиереям сослужило духовенство Вятской Митрополии.За богослужением молились более 38 тысяч паломников со всей страны. Проповедь перед Таинством Причастия произнес благочинный Слободского благочиния протоиерей Евгений Смирнов:Крестный ход известен с начала XV века. Первоначально он совершался по рекам Вятке и Великой на лодках и плотах в первое воскресенье после праздника перенесения мощей Святителя Николая. С 1778 года был разработан новый маршрут — сухопутный, он действует и поныне. В годы советской власти паломничество никогда не прерывалось, хотя верующих преследовали за участие в крестном ходе, и была утрачена оригинальная икона святителя Николая. Сейчас верующие несут к реке Великой - самый древний список с иконы, то есть копию святыни.После Литургии митрополит Марк, епископ Паисий и епископ Иоанн совершили чин освящения воды реки Великой и источника, на котором в XIV веке был обретен Великорецкий образ святителя Николая.Икона Николая Чудотворца крестным ходом была перенесена в Никольский храм Великорецкого подворья Свято-Трифонова монастыря.Празднование явления Великорецкой иконы в этом году совпало с двунадесятым праздником Вознесения Господня, поэтому на берегу реки Великой совершались особые торжества.Добавим, что общее число гостей, собравшихся на праздничные богослужения у реки Великой во время кульминации крестного хода достигло 58 тысяч человек.