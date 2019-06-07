Великорецкий крестный ход 2019
Великорецкий крестный ход называют самым известным и самым сложным паломническим путем в России. Шесть дней, 150 километров. Пешком, за обретенной иконой святителя Николая Чудотворца. Образ был найден несколько столетий назад, на берегу реки Великой. Именно туда из Кирова и направляется икона, а потом идет обратно, другим путем.
- Это большой праздник, мы ждем каждый год следующий крестный ход
- кто-то приходит через ход к богу, а кто-то через эти испытания работает над своими духовными недостатками.
- Мы уже давно ходим, 12 лет ходим. Мне это дает веру, помощь, духовное обновление.
- Мне здесь хорошо, успокоение, видишь людей таких же...
- Я давно хотел пойти, и вот пошёл. Чувствую облегчение. Вчера шел - тяжело было. А сегодня облегчение.
По традиции, служба на берегу реки Великой проходит под открытым небом, поскольку ни один храм не сможет вместить такое количество паломников, которые приходят на крестный ход.
Митрополит Вятский и Слободской Марк в со служении епископа Яранского и Лузского Паисия, епископа Уржумского и Омутнинского Иоанна возглавил служение Божественной литургии. Архиереям сослужило духовенство Вятской Митрополии.
За богослужением молились более 38 тысяч паломников со всей страны. Проповедь перед Таинством Причастия произнес благочинный Слободского благочиния протоиерей Евгений Смирнов:
ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, ПРОТОИЕРЕЙ, БЛАГОЧИННЫЙ СЛОБОДСКОГО БЛАГОЧИНИЯ:
«Николая чудотворца почитают в каждой православной семье, почитают его и католики, и протестанты, и даже определенным образом чтят его память и мусульмане, поскольку он служил в малой Азии».
Крестный ход известен с начала XV века. Первоначально он совершался по рекам Вятке и Великой на лодках и плотах в первое воскресенье после праздника перенесения мощей Святителя Николая. С 1778 года был разработан новый маршрут — сухопутный, он действует и поныне. В годы советской власти паломничество никогда не прерывалось, хотя верующих преследовали за участие в крестном ходе, и была утрачена оригинальная икона святителя Николая. Сейчас верующие несут к реке Великой - самый древний список с иконы, то есть копию святыни.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Те паломники, которые наши в себе силы, чтобы поститься во время крестного хода, сейчас исповедаются за храмом, где шла служба, а затем они будут причащаться святых Христовых тайн».
После Литургии митрополит Марк, епископ Паисий и епископ Иоанн совершили чин освящения воды реки Великой и источника, на котором в XIV веке был обретен Великорецкий образ святителя Николая.
Икона Николая Чудотворца крестным ходом была перенесена в Никольский храм Великорецкого подворья Свято-Трифонова монастыря.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«До самого вечера перед великорецким образом будут совершаться молебны, а в 2 часа ночи верующие отправятся в обратный путь»
Празднование явления Великорецкой иконы в этом году совпало с двунадесятым праздником Вознесения Господня, поэтому на берегу реки Великой совершались особые торжества.
Добавим, что общее число гостей, собравшихся на праздничные богослужения у реки Великой во время кульминации крестного хода достигло 58 тысяч человек.
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