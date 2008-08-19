ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

10 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.7919
EURO: 73.2148
Погода в городе Кирове:
ночью:  +16...+18°C
утром:  +21...+23°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В заказнике "Пижемский" стартовал туристический сезон

Сегодня, 11:02 | Просмотров: 140 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
В заказнике "Пижемский" стартовал туристический сезон. В этом году отдыхать нужно по правилам. Нарушителям грозит штраф. Каковы правила?

Заказник "Пижемский" - это музей под открытым небом. Как говорит экскурсовод Лидия Сентябова, это не только памятник природы, с этими местами связанно много легенд и преданий.

- Что касается достопримечательностей, то каждый камень, каждую скалу можно назвать достопримечательностью.

Береснятский водопад складывается из множества ручьев. Он семиколенный. Подобного объекта не найти на территории Приволжского федерального округа.

В заказнике "Пижемский" стартовал туристический сезон АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Береснятский водопад одна из главных достопримечательностей заказника. Его высота 25 метров. Красивейшее место. С ним связано очень много интересных легенд. Если 7 раз пройти под его водами, тогда зарядишься здоровьем на всю оставшуюся жизнь. Еще одна примета связана опять же с водой. Если водой смочить макушку, то можно забыть о проблемах с давлением».
 
 
Живописная природа. Каждый участок заказника "Пижемский" достоин оказаться на холсте художника. Посмотреть эти красоты ежегодно приезжают тысячи туристов, но не все отдыхают правильно. Нужно соблюдать требования.

В заказнике "Пижемский" стартовал туристический сезон ВЛАДИМИР НОВОСЕЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОБЛАСТНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ЦЕНТРА":
«Запрещен проезд транспортных средств. Так же, разведение костров, обустройство биваков в строго определенных местах месте».
 
 
Еще запрещено сплавляться по рекам с лодочным мотором. Есть и другие запреты. Ходить по заказнику можно пешком, а сплавляться на вёслах. Создать условия для культурного отдыха помогли предприниматели Советского района.

В заказнике "Пижемский" стартовал туристический сезон СЕРГЕЙ ГАЛКИН, ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
«Появилась заинтересованность у наших предпринимателей, заниматься развитием туризма в Советском районе. В будущем развитие этой территории пойдет более активно и более цивилизовано».
 
 
Предприниматели организовали субботник и обустроили несколько туристических троп.

В заказнике "Пижемский" стартовал туристический сезон ОЛЬГА НОВИКОВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Мы сделали уже шесть стоянок, всего их по плану 13-ть. Так же, в течении лета у нас будут установлены туалеты. Их здесь не хватает».
 
 
Туристический сезон стартовал. Сотрудники природоохранного центра будут следить, чтобы туристы отдыхали по правилам. Нарушителей ждет штраф, до четырех тысяч рублей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

15:58 10.06.2019


В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

В Зуевке на пожаре погиб 70-летний пенсионер.

14:05 10.06.2019


В Зуевке на пожаре погиб 70-летний пенсионер.

В Опаринском районе нашли останки пропавшей без вести 59-летней женщины.

13:39 10.06.2019


В Опаринском районе нашли останки пропавшей без вести 59-летней женщины.

Содержание собак и кошек в квартире могут ограничить.

12:25 10.06.2019


Содержание собак и кошек в квартире могут ограничить.

В Кировской области за выходные дни утонули три человека.

11:47 10.06.2019


В Кировской области за выходные дни утонули три человека.

В аварии на улице Щорса пострадали 2 ребенка.

11:37 10.06.2019


В аварии на улице Щорса пострадали 2 ребенка.

В Верхошижемье в ДТП погиб водитель «ВАЗ-2107».

11:31 10.06.2019


В Верхошижемье в ДТП погиб водитель «ВАЗ-2107».

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове открылась выставка «Борис Кустодиев. Фотография, живопись»

17:51 10.06.2019


В Кирове открылась выставка «Борис Кустодиев. Фотография, живопись»

Инсульт. Не проходите мимо

17:34 10.06.2019


Инсульт. Не проходите мимо

В Белой Холунице состоялись областные соревнования по конному спорту

15:14 10.06.2019


В Белой Холунице состоялись областные соревнования по конному спорту

Возвращение в Киров Великорецкого крестного хода

15:12 10.06.2019


Возвращение в Киров Великорецкого крестного хода

Родных погибших росгвардейцев пригласили в Кремль

15:11 10.06.2019


Родных погибших росгвардейцев пригласили в Кремль

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Природный заказник "Пижемский" страдает от туристов

19.08.2008


Природный заказник "Пижемский" страдает от туристов

25 лет Пижемскому природному заказнику

30.10.2015


25 лет Пижемскому природному заказнику

В Кировской области введён режим особой охраны заказников

22.06.2016


В Кировской области введён режим особой охраны заказников

Природный заказник "Бушковский лес" будет изучен заново

18.09.2017


Природный заказник "Бушковский лес" будет изучен заново

В Кировской области официально стартовал туристический сезон 2015 года

30.04.2015


В Кировской области официально стартовал туристический сезон 2015 года

В Кирове стартовал туристический сезон

21.05.2018


В Кирове стартовал туристический сезон

Популярные новости

Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

08.06.2019


Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

Великорецкий крестный ход 2019

07.06.2019


Великорецкий крестный ход 2019

В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

06.06.2019


В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

31.05.2019


В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх