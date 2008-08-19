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«Береснятский водопад одна из главных достопримечательностей заказника. Его высота 25 метров. Красивейшее место. С ним связано очень много интересных легенд. Если 7 раз пройти под его водами, тогда зарядишься здоровьем на всю оставшуюся жизнь. Еще одна примета связана опять же с водой. Если водой смочить макушку, то можно забыть о проблемах с давлением».

«Запрещен проезд транспортных средств. Так же, разведение костров, обустройство биваков в строго определенных местах месте».

«Появилась заинтересованность у наших предпринимателей, заниматься развитием туризма в Советском районе. В будущем развитие этой территории пойдет более активно и более цивилизовано».

«Мы сделали уже шесть стоянок, всего их по плану 13-ть. Так же, в течении лета у нас будут установлены туалеты. Их здесь не хватает».

В заказнике "Пижемский" стартовал туристический сезон. В этом году отдыхать нужно по правилам. Нарушителям грозит штраф. Каковы правила?Заказник "Пижемский" - это музей под открытым небом. Как говорит экскурсовод Лидия Сентябова, это не только памятник природы, с этими местами связанно много легенд и преданий.Береснятский водопад складывается из множества ручьев. Он семиколенный. Подобного объекта не найти на территории Приволжского федерального округа.Живописная природа. Каждый участок заказника "Пижемский" достоин оказаться на холсте художника. Посмотреть эти красоты ежегодно приезжают тысячи туристов, но не все отдыхают правильно. Нужно соблюдать требования.Еще запрещено сплавляться по рекам с лодочным мотором. Есть и другие запреты. Ходить по заказнику можно пешком, а сплавляться на вёслах. Создать условия для культурного отдыха помогли предприниматели Советского района.Предприниматели организовали субботник и обустроили несколько туристических троп.Туристический сезон стартовал. Сотрудники природоохранного центра будут следить, чтобы туристы отдыхали по правилам. Нарушителей ждет штраф, до четырех тысяч рублей.