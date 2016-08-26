Охотники устраивают в лесах настоящие столовые для диких зверей

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Кировские охотники сегодня устраивают в лесах комплексы для подкормки кабанов, лосей, зайцев и боровой дичи. Эти биотехнические мероприятия направлены на сохранение, поддержание и увеличение численности охотничьих ресурсов.Охотники из Юрьянского района хорошо знают, где устроить тот или иной вид кормового комплекса для зверей и птиц. Кормушку построили по всем правилам, привезли зерно и гальку для боровой дичи. Эти мелкие камушки называют гастролитами, они необходимы птицам для переваривания грубых кормов.В биотехнических мероприятиях на территории общедоступных охотничьих угодий по всей области сейчас участвуют 57 охотников. Все они получили задания, которые направлены на сохранение, поддержание и увеличение численности охотничьих ресурсов. В дальнейшем эти добровольные помощники будут иметь приоритетное право на получение разрешений на добычу лося, кабана и медведя. Впрочем, охотники и раньше устраивали кормушки, только в меньшем объеме.Кроме того, в Юрьянском районе посеяли овес и горох, часть уже взошла. На кормовое поле после созревания колосьев прилетит боровая дичь, придут кабаны, зайцы и медведи. Еще одно биотехническое мероприятие - устройство солонцов для лося. Здесь используется специальная соль - лизунец. Она дольше сохраняет свои свойства, не рассыпается и не растаптывается.Всего до конца июня на территории региона планируется изготовить 89 солонцов для лося и 300 для зайца, 135 комплексов для боровой дичи, а также засеять около 80 гектаров кормовых полей.