Охотники устраивают в лесах настоящие столовые для диких зверей
Охотники из Юрьянского района хорошо знают, где устроить тот или иной вид кормового комплекса для зверей и птиц. Кормушку построили по всем правилам, привезли зерно и гальку для боровой дичи. Эти мелкие камушки называют гастролитами, они необходимы птицам для переваривания грубых кормов.
ОЛЕГ ШАЛАГИНОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Боровая дичь довольно активно посещает всегда эти кормовые комплексы, особенно в осенний период, глухарь постоянно находится и склевывает эту гальку».
В биотехнических мероприятиях на территории общедоступных охотничьих угодий по всей области сейчас участвуют 57 охотников. Все они получили задания, которые направлены на сохранение, поддержание и увеличение численности охотничьих ресурсов. В дальнейшем эти добровольные помощники будут иметь приоритетное право на получение разрешений на добычу лося, кабана и медведя. Впрочем, охотники и раньше устраивали кормушки, только в меньшем объеме.
ДЕНИС ШУТОВ УЧАСТНИК БИОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
«Тоже так делали, чтобы животные посещали это место, тоже своими силами, где побольше зверей собирается, делали подкормочники и комплексы».
Кроме того, в Юрьянском районе посеяли овес и горох, часть уже взошла. На кормовое поле после созревания колосьев прилетит боровая дичь, придут кабаны, зайцы и медведи. Еще одно биотехническое мероприятие - устройство солонцов для лося. Здесь используется специальная соль - лизунец. Она дольше сохраняет свои свойства, не рассыпается и не растаптывается.
ОЛЕГ ШАЛАГИНОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У самцов лося в этот период идет формирование рогов, зверю, чтобы рога развивались хорошо, чтобы к периоду гона самцы подошли в полном расцвете сил, им необходима эта минеральная подкормка».
Всего до конца июня на территории региона планируется изготовить 89 солонцов для лося и 300 для зайца, 135 комплексов для боровой дичи, а также засеять около 80 гектаров кормовых полей.
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