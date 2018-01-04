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Новости / Общество

Содержание собак и кошек в квартире могут ограничить.

Сегодня, 12:25 | Просмотров: 158 | Версия для печати
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Допустимое количество домашних питомцев в доме или квартире предлагают определять, исходя из метража жилплощади.
 
Такие рекомендации Правительству РФ и Минприроды планируют рассмотреть в Совете Федерации на комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
 
По информации pnp.ru, сенаторы также рекомендуют разработать поправки в законодательство, устанавливающие административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье.
 
Кроме того, предлагается принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания. А для учета домашних животных предлагается создать единую информационную базу.
 
Кроме того регионам будет предложено предусмотреть финансирование, предоставление земельных участков, проектирование и строительство приютов для животных, в том числе специализированных, в которых можно будет надлежащим образом содержать диких животных. Напомним, по новому закону держать в квартире диких животных запрещено.


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