Содержание собак и кошек в квартире могут ограничить.

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Допустимое количество домашних питомцев в доме или квартире предлагают определять, исходя из метража жилплощади.

Такие рекомендации Правительству РФ и Минприроды планируют рассмотреть в Совете Федерации на комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По информации pnp.ru, сенаторы также рекомендуют разработать поправки в законодательство, устанавливающие административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье.

Кроме того, предлагается принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания. А для учета домашних животных предлагается создать единую информационную базу.

Кроме того регионам будет предложено предусмотреть финансирование, предоставление земельных участков, проектирование и строительство приютов для животных, в том числе специализированных, в которых можно будет надлежащим образом содержать диких животных. Напомним, по новому закону держать в квартире диких животных запрещено.