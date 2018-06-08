Возвращение в Киров Великорецкого крестного хода

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В два часа дня отдохнувшие и подкрепившиеся паломники вслед за иконой отправились в путь. Многотысячная колонна богомольцев из разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья торжественно шествовала по улицам Вятки.

В выходные в Киров возвратился Великорецкий крестный ход. Самый многочисленный и древнейший крестный ход в России проходил на Вятской земле с 3 по 8 июня.К полудню 8 июня паломников встречали на Филейке. Колонна верующих достигла храма "Всех скорбящих радость". По традиции, путников встречали вкусным обедом, - трапеза совершалась под открытым небом.Крестный ход на Великую - событие со своей многовековой историей, получившее в современный период особую любовь верующих и высокий статус - в 2000 году Святейший Патриарх Алексей II присвоил крестному ходу статус Всероссийского.А к 4 часам пополудни крестных ход дошел до Трифонового монастыря. Древний обет, данный вятчанами святителю Николаю, выполнен - старинная иконы побывала на месте явления. Теперь к исполнению этого обета присоединяются все больше и больше паломников из других регионов и даже из-за границы.Нынешний крестный ход самим паломникам запомнился различными переменами погоды – от жаркого солнца до сильного дождя, после которого ближе к вечеру 6 июня в Великорецком воцарилась радуга. По подсчетам УМВД, село Великорецкое в этом году посетило почти 60 тысяч паломников.