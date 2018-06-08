Возвращение в Киров Великорецкого крестного хода
К полудню 8 июня паломников встречали на Филейке. Колонна верующих достигла храма "Всех скорбящих радость". По традиции, путников встречали вкусным обедом, - трапеза совершалась под открытым небом.
- Гороховый суп? Уха? Каша?
- Мне бы макарошков!
Крестный ход на Великую - событие со своей многовековой историей, получившее в современный период особую любовь верующих и высокий статус - в 2000 году Святейший Патриарх Алексей II присвоил крестному ходу статус Всероссийского.
- Первый раз был. Это личное дело каждого. Живем в таком месте, такой благодатный крестный ход, а так мало ходит народу. Хотелось бы больше.
- Тяжело. Я смогла пройти первый и последний. День. Сложно говорить, что он дал. Я шла вымолить своих детей.
- Укрепление веры! Слава Богу за всё.
- Это прославление Бога через почитание святителя Николая.
- Чудеса всякие происходят в пути.
Нынешний крестный ход самим паломникам запомнился различными переменами погоды – от жаркого солнца до сильного дождя, после которого ближе к вечеру 6 июня в Великорецком воцарилась радуга. По подсчетам УМВД, село Великорецкое в этом году посетило почти 60 тысяч паломников.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!