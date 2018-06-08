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Возвращение в Киров Великорецкого крестного хода

Сегодня, 15:12 | Просмотров: 152 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В выходные в Киров возвратился Великорецкий крестный ход. Самый многочисленный и древнейший крестный ход в России проходил на Вятской земле с 3 по 8 июня.

К полудню 8 июня паломников встречали на Филейке. Колонна верующих достигла храма "Всех скорбящих радость". По традиции, путников встречали вкусным обедом, - трапеза совершалась под открытым небом.

- Гороховый суп? Уха? Каша?
- Мне бы макарошков!

Крестный ход на Великую - событие со своей многовековой историей, получившее в современный период особую любовь верующих и высокий статус - в 2000 году Святейший Патриарх Алексей II присвоил крестному ходу статус Всероссийского.

- Первый раз был. Это личное дело каждого. Живем в таком месте, такой благодатный крестный ход, а так мало ходит народу. Хотелось бы больше.
- Тяжело. Я смогла пройти первый и последний. День. Сложно говорить, что он дал. Я шла вымолить своих детей.

В два часа дня отдохнувшие и подкрепившиеся паломники вслед за иконой отправились в путь. Многотысячная колонна богомольцев из разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья торжественно шествовала по улицам Вятки.
 
 
А к 4 часам пополудни крестных ход дошел до Трифонового монастыря. Древний обет, данный вятчанами святителю Николаю, выполнен - старинная иконы побывала на месте явления. Теперь к исполнению этого обета присоединяются все больше и больше паломников из других регионов и даже из-за границы.

- Укрепление веры! Слава Богу за всё.
- Это прославление Бога через почитание святителя Николая.
- Чудеса всякие происходят в пути.

Нынешний крестный ход самим паломникам запомнился различными переменами погоды – от жаркого солнца до сильного дождя, после которого ближе к вечеру 6 июня в Великорецком воцарилась радуга. По подсчетам УМВД, село Великорецкое в этом году посетило почти 60 тысяч паломников.


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