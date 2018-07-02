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Кировские кадеты приняли участие в открытии оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец».

Сегодня, 11:05 | Просмотров: 104 | Версия для печати
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В Нижегородской области открылся Юнармейский оборонно-спортивный лагерь ПФО «Гвардеец - 1».
 
В этом году в нем примут участие 20 юных кировчан - воспитанники Кировского кадетского корпуса.
 
В лагере ребята пройдут спортивную подготовку, изучат армейский быт, посетят учебные занятия по военным дисциплинам. Первая смена «Гвардеец - 1», пройдет на базе 210-го Гвардейского Межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России.
 
В этот же день лагерь «Гвардеец - 2» начал работу в Пензенской области.
 
В конце смены юноши, прошедшие начальную военную подготовку, обучающую и спортивную программы лагеря «Гвардеец», смогут вступить в ряды движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе Президента России Владимира Путина, и принести первую в своей жизни присягу на верность Родине.
 
Всего с начала проекта школу лагерей «Гвардеец» прошли около 5 тыс. ребят. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, Минобороны России и ДОСААФ России.


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