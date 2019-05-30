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В кировских лесах - "грибное нашествие".

Вчера, 15:28 | Просмотров: 252 | Версия для печати
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В лесах области сегодня можно наблюдать настоящий "парад грибов".
 
Сыроежки, маслята, подосиновики, обабки, лисички и даже белые находят любители тихой охоты в эти июньские дни.
 
Один из подписчиков группы «Грибы Кировской области» похвастался собранными волнушками.
 
Другой рассказал, что собрал грибы прямо в городе, на что тут же получил совет: выбросить свои трофеи, поскольку грибы способны накапливать вредные вещества, которых в городе с избытком.
 
В любом случае, советуют специалисты, собирать нужно только хорошо знакомые грибы, отказываясь от переросших и червивых.
 
фото группы "Грибы Кировской области".
 
В кировских лесах - "грибное нашествие". В кировских лесах - "грибное нашествие". В кировских лесах - "грибное нашествие". В кировских лесах - "грибное нашествие". В кировских лесах - "грибное нашествие".


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