О чем кировчане хотели бы спросить Президента?
Наш опрос показал, что, прежде всего, кировчан интересуют вопросы благоустройства и ЖКХ.
- ЖКХ. За мусор. Почему за метр берут, а не с человека.
- Ремонт дворов. То есть вопросы благоустройства? Лично у нас, да.
- Привести в порядок город. Чтобы людям можно было ходить
- У меня такое впечатление складывается, что в городе у нас нет хозяина. Особенно зимой. Это просто ужас.
Кировчане также хотели бы задать вопрос об уровне жизни и благосостояния. Особенно эта тема актуальна среди пенсионеров.
- Пенсия маленькая. Пенсия побольше.
- Повысили бы пенсию. Те, которые по-минимому, им добавляют. А у кого немножко превышает, застолбилось.
- Подняли пенсионный возраст. Я в этом году вышла на пенсию. У меня заболела мама. У нее инсульт. Я вынуждена работать, а сидеть с ней некому. Я вынуждена за свои мизерные зарплаты нанимать кого-то.
Пользователи соцсетей также не остались в стороне. Они не только отправляли свои вопросы президенту, но и выкладывали обращения в группах и на своих страничках.
- В городе стало невозможно дышать. Мы задыхаемся. Стоит невообразимая вонь. От ряда предприятий крупных промышленных. Все о них знают, но, к сожалению, ничего не решается.
Обращение к президенту записали жители Тужи. Люди пожаловались, что в здании музыкальной школы капремонта не было уже полвека. Помещение сильно обветшало. Все документы и проекты на строительство нового здания оформлены, однако деньги так и не выделены.
- Владимир Владимирович, это наш последний крик о помощи. И наша большая мечта.
Съемочная группа ГТРК Вятка на этой неделе побывает в Туже. Подробный репортаж о положении дел в музыкальной школе смотрите в следующих выпусках. О своих проблемах кировчане рассказывают и в группе ГТРК Вятка в соцсетях. Многие жалуются на ситуацию с обманутыми дольщиками. Эти и другие вопросы, на которые не успел ответить Президент, могут прозвучать на прямой линии губернатора Кировской области, которая состоится в ближайшее время в эфире ГТРК Вятка.
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