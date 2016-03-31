О чем кировчане хотели бы спросить Президента?

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От кировчан на прямую линию поступило несколько сотен вопросов. Многие были схожи с вопросами жителей других регионов. Наши корреспонденты провели сегодня опрос на улицах города, о чем бы кировчане хотели спросить Президента.Наш опрос показал, что, прежде всего, кировчан интересуют вопросы благоустройства и ЖКХ.Кировчане также хотели бы задать вопрос об уровне жизни и благосостояния. Особенно эта тема актуальна среди пенсионеров.Пользователи соцсетей также не остались в стороне. Они не только отправляли свои вопросы президенту, но и выкладывали обращения в группах и на своих страничках.Обращение к президенту записали жители Тужи. Люди пожаловались, что в здании музыкальной школы капремонта не было уже полвека. Помещение сильно обветшало. Все документы и проекты на строительство нового здания оформлены, однако деньги так и не выделены.Съемочная группа ГТРК Вятка на этой неделе побывает в Туже. Подробный репортаж о положении дел в музыкальной школе смотрите в следующих выпусках. О своих проблемах кировчане рассказывают и в группе ГТРК Вятка в соцсетях. Многие жалуются на ситуацию с обманутыми дольщиками. Эти и другие вопросы, на которые не успел ответить Президент, могут прозвучать на прямой линии губернатора Кировской области, которая состоится в ближайшее время в эфире ГТРК Вятка.