В Кирове стартовала акция "Свеча памяти"
Знамя Победы на территорию городского клуба ветеранов вносят юные кадеты. Сегодня здесь многолюдно - пришли ветераны, труженики тыла, дети войны. Каждый зажжет символическую свечу, тем самым почтив память тех, кто погиб, сражаясь за Родину. Валентин Игошин вспоминает отца-фронтовика. Он ушел воевать в первые дни 41-го, а уже в 43-м его не стало - погиб в Сталинградской битве.
ВАЛЕНТИН ИГОШИН, ВЕТЕРАН ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА:
Свечу подожгли от вечного огня и привезли сюда, чтобы каждый ветеран взял от нее огонь и зажег свою свечу.
ЛЮБОВЬ КОПАНЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Это мероприятие не для галочки, оно для того, чтобы сегодня прикоснуться к этой роковой дате, которая продлилась потом на 1418 дней и ценою 30 млн. погибших. Это цифры, а за ними целая большая эпоха».
Участниками акции "Свеча памяти" стали не только ветераны, но и подрастающее поколение. Они услышали из первых уст, как началась война, и как она изменила судьбы их ровесников в далеком 41-м.
НИКОЛАЙ ПРОЗОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:
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