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«А я тогда еще маленький был. Дал обед, что буду бить немцев за отца. Вырос - немцев не стало, но я все равно продолжил дело отца, защищал Родину».

«Не просто по чествовать ветеранов, а именно, чтобы ребята, увидев ветеранов, услышав, для себя сделали какие-то выводы».

Завтра будет отмечаться памятная дата для каждого жителя России. 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Сегодня, в канун Дня памяти и скорби, в Кирове стартовала акция "Свеча памяти". Первым её провел городской клуб ветеранов.Знамя Победы на территорию городского клуба ветеранов вносят юные кадеты. Сегодня здесь многолюдно - пришли ветераны, труженики тыла, дети войны. Каждый зажжет символическую свечу, тем самым почтив память тех, кто погиб, сражаясь за Родину. Валентин Игошин вспоминает отца-фронтовика. Он ушел воевать в первые дни 41-го, а уже в 43-м его не стало - погиб в Сталинградской битве.Среди собравшихся много детей войны. Сегодня они читают стихи и поют песни, посвящая их всем, кто погиб в бою. И вот наступает торжественный момент, и юный кировчанин в солдатской каске вносит горящую свечу.Свечу подожгли от вечного огня и привезли сюда, чтобы каждый ветеран взял от нее огонь и зажег свою свечу.Участниками акции "Свеча памяти" стали не только ветераны, но и подрастающее поколение. Они услышали из первых уст, как началась война, и как она изменила судьбы их ровесников в далеком 41-м.Акция "Свеча памяти" в этот день проходит по всей стране и объединяет сразу несколько поколений россиян.