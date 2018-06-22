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В Кирове стартовала акция "Свеча памяти"

Вчера, 17:28 | Просмотров: 135 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Завтра будет отмечаться памятная дата для каждого жителя России. 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Сегодня, в канун Дня памяти и скорби, в Кирове стартовала акция "Свеча памяти". Первым её провел городской клуб ветеранов.

Знамя Победы на территорию городского клуба ветеранов вносят юные кадеты. Сегодня здесь многолюдно - пришли ветераны, труженики тыла, дети войны. Каждый зажжет символическую свечу, тем самым почтив память тех, кто погиб, сражаясь за Родину. Валентин Игошин вспоминает отца-фронтовика. Он ушел воевать в первые дни 41-го, а уже в 43-м его не стало - погиб в Сталинградской битве.

В Кирове стартовала акция "Свеча памяти"ВАЛЕНТИН ИГОШИН, ВЕТЕРАН ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА:
«А я тогда еще маленький был. Дал обед, что буду бить немцев за отца. Вырос - немцев не стало, но я все равно продолжил дело отца, защищал Родину».
 
 
Среди собравшихся много детей войны. Сегодня они читают стихи и поют песни, посвящая их всем, кто погиб в бою. И вот наступает торжественный момент, и юный кировчанин в солдатской каске вносит горящую свечу.

Свечу подожгли от вечного огня и привезли сюда, чтобы каждый ветеран взял от нее огонь и зажег свою свечу.

В Кирове стартовала акция "Свеча памяти"ЛЮБОВЬ КОПАНЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Это мероприятие не для галочки, оно для того, чтобы сегодня прикоснуться к этой роковой дате, которая продлилась потом на 1418 дней и ценою 30 млн. погибших. Это цифры, а за ними целая большая эпоха».

Участниками акции "Свеча памяти" стали не только ветераны, но и подрастающее поколение. Они услышали из первых уст, как началась война, и как она изменила судьбы их ровесников в далеком 41-м.

В Кирове стартовала акция "Свеча памяти"НИКОЛАЙ ПРОЗОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:
«Не просто по чествовать ветеранов, а именно, чтобы ребята, увидев ветеранов, услышав, для себя сделали какие-то выводы».
 
 
Акция "Свеча памяти" в этот день проходит по всей стране и объединяет сразу несколько поколений россиян.


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