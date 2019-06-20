Кировчане поделились своими впечатлениями о Прямой линии с Президентом

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- Что показалось интересным? Показалось интересным то, что он помнит про записку. Он обычный человек, у него есть мысли в голове, он самый ответственный человек в России и действительно так.

Многие кировчане внимательно следили за ходом прямой линии, и сегодня поделились с нашими корреспондентами своими впечатлениями об этом событии.Напомним, что в ходе ответов на вопросы были приняты и важные решения. Президент сообщил о повышении выплат на ребенка. Деньги в зависимости от дохода семьи будут выплачивать в размере прожиточного минимума ребенка. Также Владимир Путин пообещал не затягивать реформу утилизации отходов и взять эту тему на личный контроль. Обсуждалась и проблема перебоев с поставками лекарств для льготников. Причина - плохая организация работы на местах. От кировчан на прямую линию поступило несколько сотен вопросов. Многие были схожи с вопросами жителей других регионов, но, к сожалению, в эфире они не прозвучали.Добавим, что вопросы кировчан, на которые не успел ответить Президент, могут прозвучать на прямой линии губернатора Кировской области, которая состоится в ближайшее время в эфире ГТРК Вятка.