Кировчане поделились своими впечатлениями о Прямой линии с Президентом
Напомним, что в ходе ответов на вопросы были приняты и важные решения. Президент сообщил о повышении выплат на ребенка. Деньги в зависимости от дохода семьи будут выплачивать в размере прожиточного минимума ребенка. Также Владимир Путин пообещал не затягивать реформу утилизации отходов и взять эту тему на личный контроль. Обсуждалась и проблема перебоев с поставками лекарств для льготников. Причина - плохая организация работы на местах. От кировчан на прямую линию поступило несколько сотен вопросов. Многие были схожи с вопросами жителей других регионов, но, к сожалению, в эфире они не прозвучали.
- Я ждал по пенсионным делам, т.к. сам пенсионер, но ничего не услышал хорошего.
- Вопросов там было много интересных, но один из самых серьезных вопросов, который там не был задан, это вопросы, касающиеся последствий глобализации в мире, идущие. Которые, по сути, ведут мир к глобальной катастрофе.
- А что-то понравилось из того, что смотрели? А я всегда его люблю и согласна во многом с нашим президентом.
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