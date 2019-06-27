В Кировской области увековечат память воинов-десантников 6-й роты

В кировской области будут установлены памятники нашим землякам - героически погибшим солдатам и офицерам из 6-ой роты воздушно-десантной Псковской дивизии.
Надежда Некрасова - мама Алексея Некрасова, одного из десантников, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Сегодня она пришла во дворик Кирово-Чепецкой школы №8, где когда-то учился её сын, а через год появится его бюст. Такие памятники будут установлены по всей стране, откуда были родом солдаты и офицеры легендарной 6 роты.
НАДЕЖДА НЕКРАСОВА, МАМА ПОГИБШЕГО ДЕСАНТНИКА:
«Если, конечно, монумент будет стоять, я согласна, потому что это всё делается для детей, для подрастающего поколения. Они тут чтят память».
Из 84 десантников, погибших в том бою - четверо наши земляки. Алексей Некрасов из Чепецка, Василий Сокованов из Орлова, Денис Белых из Котельнича, Роман Ердяков из Кирова. В качестве мест для будущих памятников было решено выбрать именно школы.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень правильную, я считаю, позицию занял наш губернатор Игорь Васильев. Он дал поручение все места осмотреть. И не просто поставить памятник, а школу оставить не отремонтированную, но и решить вопросы с ремонтом. И всё это должно произойти примерно к 20-летию».
В 2020 году наша страна будет отмечать годовщину боя в Аргунском ущелье - боя, где наши ребята показали беспримерное мужество. В правительстве определят список работ по благоустройству мемориальных зон, которые нужно будет выполнить к памятной дате.
СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы будем принимать меры для косметического ремонта не только фасада. Естественно, будем решать всё в комплексе».
В Кирове бюст Романа Ердякова появится во дворике средней школы № 54, где учился герой и где свято хранят память о нём.
РОМАН ЗАЙЦЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня здесь мы посмотрели и оценили вложения, которые будут требоваться. Информация будет передана губернатору для принятия дальнейших решений».
Вопросы, связанные с установкой мемориальных комплексов и сопутствующих благоустроительных работ находится на личном контроле губернатора и Правительства Кировской области.