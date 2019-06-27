В Кировской области увековечат память воинов-десантников 6-й роты

В кировской области будут установлены памятники нашим землякам - героически погибшим солдатам и офицерам из 6-ой роты воздушно-десантной Псковской дивизии.Надежда Некрасова - мама Алексея Некрасова, одного из десантников, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Сегодня она пришла во дворик Кирово-Чепецкой школы №8, где когда-то учился её сын, а через год появится его бюст. Такие памятники будут установлены по всей стране, откуда были родом солдаты и офицеры легендарной 6 роты.Из 84 десантников, погибших в том бою - четверо наши земляки. Алексей Некрасов из Чепецка, Василий Сокованов из Орлова, Денис Белых из Котельнича, Роман Ердяков из Кирова. В качестве мест для будущих памятников было решено выбрать именно школы.В 2020 году наша страна будет отмечать годовщину боя в Аргунском ущелье - боя, где наши ребята показали беспримерное мужество. В правительстве определят список работ по благоустройству мемориальных зон, которые нужно будет выполнить к памятной дате.В Кирове бюст Романа Ердякова появится во дворике средней школы № 54, где учился герой и где свято хранят память о нём.Вопросы, связанные с установкой мемориальных комплексов и сопутствующих благоустроительных работ находится на личном контроле губернатора и Правительства Кировской области.