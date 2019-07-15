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В Кировской ветлаборатории появится новое уникальное для нашего города оборудование

В Кировской ветлаборатории появится новое уникальное для нашего города оборудование

Вчера, 17:20
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Иван Швецов

В Кировской ветеринарной лаборатории скоро появится новое уникальное для нашего города оборудование, которое позволит определять, есть ли в молочной продукции растительные жиры.

В этом году Правительство Кировской области выделило 4 миллиона рублей на дооснащение газового хроматографа в кировской ветеринарной лаборатории. На новом оборудовании будут проводиться исследования молока и молочной продукции на наличие в составе заменителей молочного жира.

СЕРГЕЙ СКРЯБИН, НАЧАЛЬНИК ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ:
«В рамках мониторинга планируется проверять молочную и мясную продукцию, которая поступает в больницы, школы и детские сады».
 
К действующему хроматографу будет добавлен новый детектор и две каппилярно-кварцевых колонки, которые позволят выявлять в молочных продуктах стерины и жировые фракции. Однако для полноценной работы нового оборудования этого недостаточно - нужно будет постоянно заказывать дорогостоящие реактивы и расходные материалы.

МАРИНА ОРЛОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ:
«Например, дигитонин стоит 180 евро за 5 грамм, это 30-20 проб. По России такое исследование делают единицы. Москва, Петербург. В Кирове никто не делает».
 
Благотворный эффект от нового оборудования ощутят все: и производители молочных продуктов, и обычные жители области, которые страдают от засилья фальсификатов на рынке. Новое оборудование начнет работу в конце года.

В Кировской ветлаборатории появится новое уникальное для нашего города оборудование

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