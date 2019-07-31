Спасти символ Вятки: в Кирове разрушаются последние остатки кремля.

В центре Кирова, где когда-то был Хлыновский кремль, а позже - архиерейское подворье, разрушается последний фрагмент стены Вятского кремля. Как сохранить историческое место и спасти почти разрушенную арку, сегодня решают историки и эксперты.
Так величественно в 17 веке выглядел Хлыновский кремль - политический и духовный центр Вятской земли. Художник Александр Селезнев изобразил его с максимальной детализацией.
Город Хлынов часто горел и то что осталось от кремля теперь находится глубоко под землей.
АНДРЕЙ КРЯЖЕВСКИХ, ДИРЕКТОР НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хлыновский кремль был деревянным, имел дерево-земляные укрепления и до нашего времени не сохранился. Когда его сооружения утратили оборонительное значение, то деревянные стены и вал был разобран, ров засыпан и сейчас на поверхности ничего не напоминает о том, где проходили эти оборонительные укрепления».
В 18 и 19 веках на территории Хлыновского кремля находилась резиденция вятского Епископа и Кафедральный Троицкий собор. Вокруг комплекса архиерейских зданий была сооружена декоративная кирпичная ограда с башенками. Причем некоторые из башен стояли там же, где располагались древние башни Хлыновского кремля. В 30-е годы XX в. прекрасный архитектурный ансамбль, который уже тогда называли и Вятским кремлем был почти весь уничтожен.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сюда не водят экскурсии, здесь не бывают туристы. Да и не каждый житель нашего города знает об этом месте! Тем не менее, это место уникально. Здесь сохранился последний фрагмент стены Вятского кремля сооруженной в 19 веке. Сегодня этот фрагмент стены в плачевном состоянии. Арка обрушилась. Постепенно он разрушается. Этот памятник архитектуры нашего города требует к себе пристального внимания и нуждается в реставрации».
На этом снимке фотографа Юрия Бакулина арка еще цела. Здесь запечатлен момент съемок фильма режиссера Риммы Лаптевой об Александре Витберге - в 90-е годы. Арка пока держится, но кирпичная кладка уже пострадала от влаги. Этот снимок сделан несколько лет назад — стена еще не разрушена. А вот так плачевно выглядит она сейчас. Разрушение стены ускоряется с каждым годом.
ЕЛЕНА КУСТОВА, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, РУКОВОДИТЕЛЬ « ТОМ СОЙЕР ФЕСТ НА ВЯТКЕ»:
«Все проблемы они здесь видны. Кирпичи оказались очень сильно повреждены, их поливает сверху. С другой стороны деревья. Американский клен, наверное, это самое худшее, что можно придумать для кирпича, потому что он очень сильно и очень быстро разрушает кирпич. Надо чем-то закрыть кирпичи это, во-первых, и потом максимально убрать деревья, насколько это возможно. Еще пару лет и спасать уже будет нечего!».
Эксперты научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Кировской области провели исследование фрагмента стены и прилегающих зданий. По их мнению, еще одна часть стены Вятского кремля могла сохраниться в цокольных этажах дома Певчих и дома Епархиальных служащих, признанных недавно охраняемыми государством памятниками истории и архитектуры. Вывод один - объекты нуждаются в срочной реставрации.
ДМИТРИЙ МАРЬИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь по карнизу можно посмотреть, который является цоколем здания архиерейских певчих, далее просматривается где то на уровне 2 этажа. В 2016 году здание признали аварийными. Но так как это объект культурного наследия, сносить его не будут, и мы надеемся, что в скором времени займутся его реставрацией».
Помочь в реставрации и сохранении памятника готовы участники движения «Том Сойер фест на Вятке». На их счету уже не одно спасенное здание. Но все эти здания не имели статуса объекта культурного наследия - заниматься такими объектами, по закону, разрешено только специализированным организациям. Единственно, что могут добровольцы - это провести субботник и прибрать территорию. А еще они изготовили памятную табличку, которую в скором времени планируют установить рядом с
разрушающимся фрагментом стены.
ЕЛЕНА КУСТОВА, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, РУКОВОДИТЕЛЬ « ТОМ СОЙЕР ФЕСТ НА ВЯТКЕ»:
«В этом году мы проводим ряд субботников около объектов культурного наследия и у каждого такого дома оставляем такую табличку, чтобы это был не просто безымянный памятник, никому не нужный и брошенный, а чтобы о нем знали, и такую табличку ребята из клуба «Мир» сделали для этого места. Мы надеемся здесь провести субботник и как раз установить на этой стене».
Сейчас комплексу епархиальных зданий, казалось бы, ничего не грозит — им присвоили официальный статус охраняемых памятников и теперь здания охраняются законом, но бумажные постановления, к сожалению, не защищают от медленного разрушения.
Историческая территория зарастает сорной травой. А последний сохранившийся фрагмент стены Вятского кремля завален мусором.
ЕЛЕНА КУСТОВА, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, РУКОВОДИТЕЛЬ « ТОМ СОЙЕР ФЕСТ НА ВЯТКЕ»:
«Для нас, как для историков, важно, что эта стена проходит по тому месту, где раньше располагались укрепления кремля 17 века. Поэтому это была память о том кремле и о нашей истории. Которая, к сожалению, потом была уничтожена. И тот самый фрагмент, последний фрагмент который остался от этой стены».
Наш город потерял немало своих архитектурных жемчужин. Многое утрачено навсегда. И этот фрагмент кирпичной стены просто необходимо сохранить — нужны средства, специалисты высокого класса. Возможно, подготовка к предстоящему юбилею города поможет найти средства для реставрации этого уникального памятника вятского зодчества - фрагмента ограды комплекса архиерейского подворья или как его еще называют Вятского кремля.