Спасти символ Вятки: в Кирове разрушаются последние остатки кремля.

В центре Кирова, где когда-то был Хлыновский кремль, а позже - архиерейское подворье, разрушается последний фрагмент стены Вятского кремля. Как сохранить историческое место и спасти почти разрушенную арку, сегодня решают историки и эксперты.Так величественно в 17 веке выглядел Хлыновский кремль - политический и духовный центр Вятской земли. Художник Александр Селезнев изобразил его с максимальной детализацией.Город Хлынов часто горел и то что осталось от кремля теперь находится глубоко под землей.В 18 и 19 веках на территории Хлыновского кремля находилась резиденция вятского Епископа и Кафедральный Троицкий собор. Вокруг комплекса архиерейских зданий была сооружена декоративная кирпичная ограда с башенками. Причем некоторые из башен стояли там же, где располагались древние башни Хлыновского кремля. В 30-е годы XX в. прекрасный архитектурный ансамбль, который уже тогда называли и Вятским кремлем был почти весь уничтожен.На этом снимке фотографа Юрия Бакулина арка еще цела. Здесь запечатлен момент съемок фильма режиссера Риммы Лаптевой об Александре Витберге - в 90-е годы. Арка пока держится, но кирпичная кладка уже пострадала от влаги. Этот снимок сделан несколько лет назад — стена еще не разрушена. А вот так плачевно выглядит она сейчас. Разрушение стены ускоряется с каждым годом.Эксперты научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Кировской области провели исследование фрагмента стены и прилегающих зданий. По их мнению, еще одна часть стены Вятского кремля могла сохраниться в цокольных этажах дома Певчих и дома Епархиальных служащих, признанных недавно охраняемыми государством памятниками истории и архитектуры. Вывод один - объекты нуждаются в срочной реставрации.Помочь в реставрации и сохранении памятника готовы участники движения «Том Сойер фест на Вятке». На их счету уже не одно спасенное здание. Но все эти здания не имели статуса объекта культурного наследия - заниматься такими объектами, по закону, разрешено только специализированным организациям. Единственно, что могут добровольцы - это провести субботник и прибрать территорию. А еще они изготовили памятную табличку, которую в скором времени планируют установить рядом сразрушающимся фрагментом стены.Сейчас комплексу епархиальных зданий, казалось бы, ничего не грозит — им присвоили официальный статус охраняемых памятников и теперь здания охраняются законом, но бумажные постановления, к сожалению, не защищают от медленного разрушения.Историческая территория зарастает сорной травой. А последний сохранившийся фрагмент стены Вятского кремля завален мусором.Наш город потерял немало своих архитектурных жемчужин. Многое утрачено навсегда. И этот фрагмент кирпичной стены просто необходимо сохранить — нужны средства, специалисты высокого класса. Возможно, подготовка к предстоящему юбилею города поможет найти средства для реставрации этого уникального памятника вятского зодчества - фрагмента ограды комплекса архиерейского подворья или как его еще называют Вятского кремля.