Кировские археологи обнаружили первое каменное здание Хлынова.

В исторической части Кирова археологи сделали уникальную находку. Им удалось обнаружить фундамент главного храма вятской земли, уничтоженного в 1935 году.
Кафедральный Троицкий собор - первое каменное здание Хлынова - был построен в 1683 году. В 1759 храм разобрали и через год на его месте по проекту, созданному с участием главного архитектора Москвы Дмитрия Ухтомского, возвели новый собор. Его облик до нас донесли фотографии, открытки и кадры кинохроники. Здесь хранилась Великорецкая икона святого Николая Чудотворца. Отсюда каждый год начинался крестный ход в село Великорецкое.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Уникальность этих археологических исследований в том, что происходят они на территории древнего хлыновского кремля. Здесь археологам удалось обнаружить фундамент кафедрального Троицкого собора, который в советские годы был разрушен. Это действительно уникальная находка, которая позволит историкам более точно определить местонахождение кафедрального собора. И проследить строительные технологии 17 и 18 веков».
В 1930 -е годы собор был разрушен. Вскоре на этом месте началось строительство жилых домов. Но как оказалась, вятская земля сохранила память об этом великолепном храме, повлиявшем на развитие всей вятской архитектуры. Сегодня в раскопе археологи зачищают большой фрагмент фундамента Свято-Троицкого кафедрального собора.
ПАВЕЛ ШАКЛЕИН, АРХИТЕКТОР ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ КОГАУ НПЦ ПО ОХРАНЕ ОКН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пока мы видим северную стенку собора. И фрагменты забутовки северного бокового портала. Забутовка это смесь кирпича и известкового раствора, служащая для основания кирпичной кладки».
На этой дореволюционной фотографии отмечено место, где сейчас идут раскопки. Исследование фундамента принесло археологам еще одно интересное открытие. В фундамент нового храма, строившегося по проекту Ухтомского в 1760 году, оказались включены фрагменты первого каменного собора города Хлынова, датируемые 17 веком!
Также прослеживаются свидетельства варварского разрушения храма в тридцатые годы.
ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВ, МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА АРХЕОЛОГИИ КОГАУ НПЦ ПО ОХРАНЕ ОКН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наша задача в соответствии с методикой прокапывать, углубляясь постепенно. И в данном случае мы зачищаем фрагмент, который у нас вышел - западной стенки раскопа. Скорее всего, это следы взрыва, храм взрывали постепенно, не за один раз, целые группы были присланы из Москвы и других городов взрывать храм».
Археологические раскопки привлекают внимание и жильцов близлежащих домов. Для многих становится настоящим открытием - что эта земля хранит столько свидетельств прошлого.
Среди находок есть особо уникальные - например, каменное пушечное ядро 16 века. Дымковская барыня - 19 века. Но самые интересные находки - фрагменты декора и убранства разрушенного собора.
АНДРЕЙ КРЯЖЕВСКИХ, ДИРЕКТОР НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это фрагмент поливного изразца, вероятно относится к одной из печей кафедрального собора, и представляет собой один из элементов внутреннего интерьера. И относящийся непосредственно к Троицкому кафедральному собору такой элемент внутреннего убранства - это фрагмент опоки содержащей остатки штукатурки розового цвета. Этот архитектурный элемент может относиться либо к внешнему, либо к внутреннему убранству».
Сейчас фундамент Свято-Троицкого собора города Вятки будет тщательно зафиксирован и изучен. А все артефакты, обнаруженные в раскопе и датированные 16-19 веками, передадут в областной краеведческий музей.