Кировские археологи обнаружили первое каменное здание Хлынова.

В исторической части Кирова археологи сделали уникальную находку. Им удалось обнаружить фундамент главного храма вятской земли, уничтоженного в 1935 году.Кафедральный Троицкий собор - первое каменное здание Хлынова - был построен в 1683 году. В 1759 храм разобрали и через год на его месте по проекту, созданному с участием главного архитектора Москвы Дмитрия Ухтомского, возвели новый собор. Его облик до нас донесли фотографии, открытки и кадры кинохроники. Здесь хранилась Великорецкая икона святого Николая Чудотворца. Отсюда каждый год начинался крестный ход в село Великорецкое.В 1930 -е годы собор был разрушен. Вскоре на этом месте началось строительство жилых домов. Но как оказалась, вятская земля сохранила память об этом великолепном храме, повлиявшем на развитие всей вятской архитектуры. Сегодня в раскопе археологи зачищают большой фрагмент фундамента Свято-Троицкого кафедрального собора.На этой дореволюционной фотографии отмечено место, где сейчас идут раскопки. Исследование фундамента принесло археологам еще одно интересное открытие. В фундамент нового храма, строившегося по проекту Ухтомского в 1760 году, оказались включены фрагменты первого каменного собора города Хлынова, датируемые 17 веком!Также прослеживаются свидетельства варварского разрушения храма в тридцатые годы.Археологические раскопки привлекают внимание и жильцов близлежащих домов. Для многих становится настоящим открытием - что эта земля хранит столько свидетельств прошлого.Среди находок есть особо уникальные - например, каменное пушечное ядро 16 века. Дымковская барыня - 19 века. Но самые интересные находки - фрагменты декора и убранства разрушенного собора.Сейчас фундамент Свято-Троицкого собора города Вятки будет тщательно зафиксирован и изучен. А все артефакты, обнаруженные в раскопе и датированные 16-19 веками, передадут в областной краеведческий музей.