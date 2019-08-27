Кировская полиция отметила День ППС

2 сентября отмечался День патрульно-постовой службы МВД. Именно в этот день в 1923-м году НКВД Москвы издал специальную инструкцию, где были обозначены права и обязанности милиционеров-постовых. Профессиональный праздник отметили и кировские полицейские.
Они почти всегда первые. В большинстве случаев, сначала на вызов приезжает наряд патрульно-постовой службы. Профессия опасна. Полицейским не редко приходится шагать в неизвестность.
АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ, ВЕТЕРАН ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ МВД:
«Мы с вами выходим и надеемся, что нас защищают, а он выходит каждый день, как в последний день».
Александр Ефимов прошел путь от рядового до командира кировского полка патрульно-постовой службы. Ветеран полиции отмечает, что современным сотрудникам приходится сложнее. Стало больше обязанностей, сложнее работать с документами, зато материальная база значительно улучшилась.
АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ, ВЕТЕРАН ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ МВД:
«Я в свое время пришел милиционером-мотоциклистом. А на мотоцикле ни разу не ездил. Потому что их не было».
Ветераны поздравляют с профессиональным праздником молодое поколение полицейских. Руководители областного управления МВД вручили медали, грамоты и благодарственные письма тем, кто проявил себя в службе.
АНДРЕЙ ШАБАЛИН, КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ППС УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Сотрудники патрульно-постовой службы всегда на передовой. Выходят на службу в любое время суток. Дождь, снег. Охраняют общественный порядок».
Датой создания патрульно-постовой службы принято считать 2 сентября 1923 года, но упоминание о внутренней страже, которая фактически исполняла обязанности современной ППС, можно найти даже в 1811 году.