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Кировская полиция отметила День ППС

Кировская полиция отметила День ППС

Сегодня, 14:50
94
Артем Макаров

2 сентября отмечался День патрульно-постовой службы МВД. Именно в этот день в 1923-м году НКВД Москвы издал специальную инструкцию, где были обозначены права и обязанности милиционеров-постовых. Профессиональный праздник отметили и кировские полицейские.
 
Они почти всегда первые. В большинстве случаев, сначала на вызов приезжает наряд патрульно-постовой службы. Профессия опасна. Полицейским не редко приходится шагать в неизвестность.

АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ, ВЕТЕРАН ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ МВД:
«Мы с вами выходим и надеемся, что нас защищают, а он выходит каждый день, как в последний день».

Александр Ефимов прошел путь от рядового до командира кировского полка патрульно-постовой службы. Ветеран полиции отмечает, что современным сотрудникам приходится сложнее. Стало больше обязанностей, сложнее работать с документами, зато материальная база значительно улучшилась.

АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ, ВЕТЕРАН ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ МВД:
«Я в свое время пришел милиционером-мотоциклистом. А на мотоцикле ни разу не ездил. Потому что их не было».

Ветераны поздравляют с профессиональным праздником молодое поколение полицейских. Руководители областного управления МВД вручили медали, грамоты и благодарственные письма тем, кто проявил себя в службе.

АНДРЕЙ ШАБАЛИН, КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ППС УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Сотрудники патрульно-постовой службы всегда на передовой. Выходят на службу в любое время суток. Дождь, снег. Охраняют общественный порядок».

Датой создания патрульно-постовой службы принято считать 2 сентября 1923 года, но упоминание о внутренней страже, которая фактически исполняла обязанности современной ППС, можно найти даже в 1811 году.

Кировская полиция отметила День ППС

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