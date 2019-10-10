Волонтеры Северного образовательного округа стали участниками форума "Время действовать вместе"

Волонтеры Северного образовательного округа собрались на молодежный добровольческий форум "Время действовать вместе". Форум - это финальная часть большого волонтерского проекта, который придумала школьница из Вахрушей.Сегодня они наконец-то собрались вместе и увидели друг друга в жизни. 15 команд-волонтеров со всего Северного образовательного округа до этого дня общались на интернет-площадке. Создать группу для волонтеров округа придумала школьница из поселка Вахруши Мария Посаженникова. Идея состояла в том, чтобы на базе соцсетей организовать для волонтеров ресурс для обмена опытом и развития школьного добровольчества.Волонтерский поток в северном округе запустил поселок Вахруши. Именно здесь уже на протяжении десяти лет, на базе школы, успешно работает молодежное добровольческое объединение. Ребята, начиная с 4-х, 5-х классов объединяются в команды и начинают делать добрые дела. Юные волонтеры помогают пожилым, занимаются экологией, ведут активную патриотическую и социальную деятельность.Волонтерство для школьников - это не только потребность решать проблемы общества, но и возможность личностного роста. Ребята могут выбирать именно те направления, которые им интересны и созвучны с их будущей профессией.Форум "Время действовать вместе" - это не только площадка для подведения итогов, но и возможность обмена волонтерским опытом. Сейчас, когда все познакомились, есть идея создать большой добровольческий проект, объединяющий несколько муниципалитетов.