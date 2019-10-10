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Волонтеры Северного образовательного округа стали участниками форума "Время действовать вместе"

Волонтеры Северного образовательного округа стали участниками форума "Время действовать вместе"

Вчера, 10:55
413
Юлия Шалаева
Волонтеры Северного образовательного округа стали участниками форума

Волонтеры Северного образовательного округа собрались на молодежный добровольческий форум "Время действовать вместе". Форум - это финальная часть большого волонтерского проекта, который придумала школьница из Вахрушей.

Сегодня они наконец-то собрались вместе и увидели друг друга в жизни. 15 команд-волонтеров со всего Северного образовательного округа до этого дня общались на интернет-площадке. Создать группу для волонтеров округа придумала школьница из поселка Вахруши Мария Посаженникова. Идея состояла в том, чтобы на базе соцсетей организовать для волонтеров ресурс для обмена опытом и развития школьного добровольчества.

МАРИЯ ПОСАЖЕННИКОВА, ВОЛОНТЕР, АВТОР ПРОЕКТА "ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ":
«У нас в Северном округе, в селах поселках все далеко друг от друга и нет какого-то взаимодействия, общения. А тут получается, они видят работу друг друга, взять какие-то наработки и развиваться дальше».

Волонтерский поток в северном округе запустил поселок Вахруши. Именно здесь уже на протяжении десяти лет, на базе школы, успешно работает молодежное добровольческое объединение. Ребята, начиная с 4-х, 5-х классов объединяются в команды и начинают делать добрые дела. Юные волонтеры помогают пожилым, занимаются экологией, ведут активную патриотическую и социальную деятельность.

ИГОРЬ ОЛИН, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ПОС.ВАХРУШИ:
«Все содержание внеурочной деятельности фактически идет от самих ребят. Поэтому они с удовольствием это делают, потому что это их, им никто это не навязывает. И оказывается это отнюдь не только развлекаловка, как мы обычно боимся, оказывается у них есть внутренняя потребность заниматься самыми серьезными вещами».

Волонтерство для школьников - это не только потребность решать проблемы общества, но и возможность личностного роста. Ребята могут выбирать именно те направления, которые им интересны и созвучны с их будущей профессией.

СВЕТЛАНА ЗИНОВЬЕВА, СТАРШАЯ ВОЖАТАЯ ШКОЛЫ ПОС. ВАХРУШИ:
«Дополнительные баллы при поступлении в университет и конечно получение опыта - опыта для своей будущей жизни, социализация детей».

Форум "Время действовать вместе" - это не только площадка для подведения итогов, но и возможность обмена волонтерским опытом. Сейчас, когда все познакомились, есть идея создать большой добровольческий проект, объединяющий несколько муниципалитетов.

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