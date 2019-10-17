В Советске возрождают старинное ремесло кукарского кружевоплетения

В Советске возрождают старинное ремесло. В местном техникуме проходят занятия с начинающими мастерицами кукарского кружева. На одном из уроков побывала наша съемочная группа.
Деревянные коклюшки мелодично перестукиваются. Иной раз кажется, что в руках у мастерицы не просто палочки для плетения, а какой-то музыкальный инструмент. Но нет, с таким звуком создаются кукарские кружева. Лариса Багина создает их с детства. Сначала это было семейным увлечением.
ЛАРИСА БАГИНА, МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КОГПОАУ "ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ" Г.СОВЕТСКА:
«Любовь к кружеву мне привила бабушка, когда мне было 5 лет. Она учила нас всех. И маму, и папу, и меня».
Сейчас, создание кружев для Ларисы Багиной - основная профессия. Мастерица делится этим мастерством со студентами техникума, в котором работает. Последних, кстати немного, сетуют мастерицы, меньше 20-ти человек. Ольга Политаева говорит, что раньше каждая третья женщина в Советске знала, как создаются кукарские кружева. Теперь же интерес значительно уменьшился.
ОЛЬГА ПОЛИТАЕВА, МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КОГПОАУ "ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ" Г.СОВЕТСКА:
«Интерес к кружеву, собственно говоря, есть. В основном, кружевоплетению хотят научиться женщины, которые уже в возрасте. Они либо выходят на пенсию, либо дети уже выросли, и они хотят заниматься каким-то творчеством».
Тем временем, кукарское кружевоплетение развивается. Мастера придумывают новые формы. Создают воротнички, чокеры, небольшие нашивки, жакеты.
ЛЮБОВЬ АНЦЫГИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ КОГПОАУ "ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ" Г.СОВЕТСКА:
«Создаем узоры, новые узоры. Приходится самой иногда разрабатывать какие-то вещи. У меня есть и авторские работы, потому что участвуем в конкурсах различных».
Небольшой воротничок мастерица сможет сплести за три дня, студенту понадобится более недели. Опыт нарабатывается годами. Правда тут нужны не только технические навыки и талант, нужно еще помнить историю ремесла.
ЛЮБОВЬ АНЦЫГИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ КОГПОАУ "ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ" Г.СОВЕТСКА:
«Кукарские кружева они существуют много веков. С каждым периодом они развивались и свои традиции появлялись. Мы, работая с изделиями, стараемся сохранять эти традиции, чтобы оно было отличительно от других центров».
Если раньше свои навыки выпускники могли применить на местной фабрике, теперь начинающим мастерицам приходится работать индивидуально. Преподаватель Любовь Анцыгина говорит, что, не смотря на трудные времена кружевоплетение как ремесло остается востребованным.