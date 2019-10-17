В Советске возрождают старинное ремесло кукарского кружевоплетения

В Советске возрождают старинное ремесло. В местном техникуме проходят занятия с начинающими мастерицами кукарского кружева. На одном из уроков побывала наша съемочная группа.Деревянные коклюшки мелодично перестукиваются. Иной раз кажется, что в руках у мастерицы не просто палочки для плетения, а какой-то музыкальный инструмент. Но нет, с таким звуком создаются кукарские кружева. Лариса Багина создает их с детства. Сначала это было семейным увлечением.Сейчас, создание кружев для Ларисы Багиной - основная профессия. Мастерица делится этим мастерством со студентами техникума, в котором работает. Последних, кстати немного, сетуют мастерицы, меньше 20-ти человек. Ольга Политаева говорит, что раньше каждая третья женщина в Советске знала, как создаются кукарские кружева. Теперь же интерес значительно уменьшился.Тем временем, кукарское кружевоплетение развивается. Мастера придумывают новые формы. Создают воротнички, чокеры, небольшие нашивки, жакеты.Небольшой воротничок мастерица сможет сплести за три дня, студенту понадобится более недели. Опыт нарабатывается годами. Правда тут нужны не только технические навыки и талант, нужно еще помнить историю ремесла.Если раньше свои навыки выпускники могли применить на местной фабрике, теперь начинающим мастерицам приходится работать индивидуально. Преподаватель Любовь Анцыгина говорит, что, не смотря на трудные времена кружевоплетение как ремесло остается востребованным.