В Кирове отменят часть общественных маршрутов

Один из старейших маршрутов общественного транспорта планируют отменить. Вместе с автобусом номер 17 перестанет ходить и 37-й. Что кировчане получат взамен?Знакомьтесь, маршрут номер сорок семь. Во многом он дублирует путь семнадцатого автобуса, однако не весь. Конечная остановка - Северная больница. Оттуда по привычному маршруту до Филармонии, а дальше 47 едет до инфекционной больницы. Здесь разворот и поездка до улицы Воровского, по ней до Карла Маркса, а потом по прямой до северной больницы. Таким образом из привычного маршрута выпадает часть улицы Пролетарской, и соответственно, Октябрьский проспект. Автобус номер 17ть будет отменен. В след за ним частью истории станет и маршрут номер 37-мь. А это значит, что из района Северной больницы до ж\д вокзала добраться можно будет только с пересадкой. Общественность негодует. Инициатива отменить знакомые всем автобусы не встретила поддержки.Жители Кирова высказывают недовольство. Многие не хотят, чтобы власти отказывались от привычных и удобных маршрутов.Городские власти готовятся к аукционам. Договор с перевозчиками заключат на один год. Постановление администрации предусматривает, что 17й и 37й маршруты будут закрыты с начала 2020-го. В соответствующих лотах нет этих маршрутов.Почему городские власти решили закрыть 17-й и 37-й маршруты? Этот вопрос остается без ответа. В администрации отказались комментировать изменения.Координатор проекта "Красивый Киров" - Анатолий Курбатов отмечает, что решение отказаться от двух маршрутов - далеко не самое лучшее, но все же вынужденное.Добавим, в 2020-м году, помимо автобуса номер 47-мь, появится еще один маршрут. Автобус номер 30ть будет следовать от ул. Боровой до ДК Металлургов. Пригородные маршруты так же ждут изменения.