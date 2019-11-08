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В Кирове отменят часть общественных маршрутов

В Кирове отменят часть общественных маршрутов

Сегодня, 12:05
250
Артем Макаров
В Кирове отменят часть общественных маршрутов


Один из старейших маршрутов общественного транспорта планируют отменить. Вместе с автобусом номер 17 перестанет ходить и 37-й. Что кировчане получат взамен?

Знакомьтесь, маршрут номер сорок семь. Во многом он дублирует путь семнадцатого автобуса, однако не весь. Конечная остановка - Северная больница. Оттуда по привычному маршруту до Филармонии, а дальше 47 едет до инфекционной больницы. Здесь разворот и поездка до улицы Воровского, по ней до Карла Маркса, а потом по прямой до северной больницы. Таким образом из привычного маршрута выпадает часть улицы Пролетарской, и соответственно, Октябрьский проспект. Автобус номер 17ть будет отменен. В след за ним частью истории станет и маршрут номер 37-мь. А это значит, что из района Северной больницы до ж\д вокзала добраться можно будет только с пересадкой. Общественность негодует. Инициатива отменить знакомые всем автобусы не встретила поддержки.

КОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сторонников, как я вижу, смотря сторонние сети, граждане высказываются, а зачем этот маршрут и кто его придумал, хотя были 17-й, были другие маршруты, по которым можно было двигаться. И смысла никто не видит, из граждан, из общественности».

Жители Кирова высказывают недовольство. Многие не хотят, чтобы власти отказывались от привычных и удобных маршрутов.

- Вообще, плохо, конечно.
- Почему?
- Нам отсюда очень удобно на 17-м ездить.

- Маршруты ходили-ходили. Люди ездили. А сейчас как? С пересадкой, значит придется.
- Я на "ж\д" живу. Без пересадок-то удобнее.

Городские власти готовятся к аукционам. Договор с перевозчиками заключат на один год. Постановление администрации предусматривает, что 17й и 37й маршруты будут закрыты с начала 2020-го. В соответствующих лотах нет этих маршрутов.

КОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За эту идею отвечает тот, кто составлял данные лоты, тот, кто сейчас выпустил постановление в администрации. За это отвечает администрация. За это отвечает начальник транспортного отдела, который новый, который месяц работает, который творит вот такие дела».

Почему городские власти решили закрыть 17-й и 37-й маршруты? Этот вопрос остается без ответа. В администрации отказались комментировать изменения.

Координатор проекта "Красивый Киров" - Анатолий Курбатов отмечает, что решение отказаться от двух маршрутов - далеко не самое лучшее, но все же вынужденное.

АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "КРАСИВЫЙ КИРОВ":
«Все изменения скорее всего от безысходности. Они направлены не на развитие, а что бы заткнуть дыры. У нас пассажиропоток падает уже 15 лет подряд. Ежегодно на 3-4 миллиона».

Добавим, в 2020-м году, помимо автобуса номер 47-мь, появится еще один маршрут. Автобус номер 30ть будет следовать от ул. Боровой до ДК Металлургов. Пригородные маршруты так же ждут изменения.
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