В обществе слепых уже стало традицией устраивать для детей различные праздники. Часть их них проходит со спортивным уклоном. Вот и в рамках месячника "белой трости" они попробовали себя в силовых упражнениях.Они пляшут, поют, читают стихи. Раскрытие творческих талантов часть работы с детьми. К конкурсам привлекают ребят с различными отклонениями по здоровью. Но в одной из комнат есть станок для жима штанги. Он детский. Снаряд весит всего 2 килограмма. Но при желании его можно сделать тяжелее. Взяв его в руки и начав делать упражнение, ребенок ощущает прилив не только душевных сил, но и физических.Огрехи в технике видны, но некоторые с ходу ловят правильное движение. У слабовидящих ребят есть интерес к русскому жиму. Подобные турниры проходят часто, и дети с большой охотой приходят на них. Ими движет желание показать терпение и умение поднимать штангу.В этот раз к жиму штанги добавили и подъем на бицепс. Пусть для кого-то результаты были на втором плане. Но каждый из участников при подходе старался не опускать руки. Главное для организаторов - увлечь ребенка и дать ему возможность самому сделать выбор в пользу здорового образа жизни.Положительные эмоции и огромный заряд бодрости. Это обычный итог таких соревнований. Но впереди этих ребят ждут новые спортивные подвиги. Совершать они их будут в Москве, на детском новогоднем жим-марафоне.