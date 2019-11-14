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В обществе слепых уже стало традицией устраивать для детей различные праздники

В обществе слепых уже стало традицией устраивать для детей различные праздники

Вчера, 17:56
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Роман Четвериков
В обществе слепых уже стало традицией устраивать для детей различные праздники


В обществе слепых уже стало традицией устраивать для детей различные праздники. Часть их них проходит со спортивным уклоном. Вот и в рамках месячника "белой трости" они попробовали себя в силовых упражнениях.

Они пляшут, поют, читают стихи. Раскрытие творческих талантов часть работы с детьми. К конкурсам привлекают ребят с различными отклонениями по здоровью. Но в одной из комнат есть станок для жима штанги. Он детский. Снаряд весит всего 2 килограмма. Но при желании его можно сделать тяжелее. Взяв его в руки и начав делать упражнение, ребенок ощущает прилив не только душевных сил, но и физических.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОС:
«Для человека самооценка и естественно у ребенка значительно повышается. Он знает, что может добиться. В прошлом году 20 раз штангу пожал, в этот раз 50. Все он герой».

Огрехи в технике видны, но некоторые с ходу ловят правильное движение. У слабовидящих ребят есть интерес к русскому жиму. Подобные турниры проходят часто, и дети с большой охотой приходят на них. Ими движет желание показать терпение и умение поднимать штангу.   

ДИАНА БУДИНА, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Чтобы быть выносливой, упорной и всегда быть красивой и стройной».

В этот раз к жиму штанги добавили и подъем на бицепс. Пусть для кого-то результаты были на втором плане. Но каждый из участников при подходе старался не опускать руки. Главное для организаторов - увлечь ребенка и дать ему возможность самому сделать выбор в пользу здорового образа жизни.   

ВЛАДИМИР РЕШЕТНИКОВ, ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР:
«У этих деток мы взрослые учимся умению и желанию жить несмотря ни на что. Вот этому терпению, вот этой жажде жизни. Мы должны учиться и понимать их».

Положительные эмоции и огромный заряд бодрости. Это обычный итог таких соревнований. Но впереди этих ребят ждут новые спортивные подвиги. Совершать они их будут в Москве, на детском новогоднем жим-марафоне.
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