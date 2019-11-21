Кировчанин поделился опытом правильного закаливания организма

Зимний купальный сезон открыт. Как правильно закаляться и где в Кирове можно встретить моржей?Впервые Николай Злоказов искупался в ледяной воде примерно двадцать лет назад. Моржеванием увлекался его дядя. С тех пор, водные процедуры в холодное время года стали не просто увлечением, а настоящей любовью.Николай Злоказов принимает водные процедуры каждый день по пути на работу. Делает он это в пруду, который расположен в дендрологическом парке. Перед тем, как окунуться в прорубь, нужно обязательно размяться. Небольшая пробежка, а затем пара простых упражнений. Мышцы необходимо разогреть, но при этом не вспотеть. Иначе можно и простудиться. После того, как тонкий баланс соблюден, можно и окунуться в прорубь.В этом водоеме комфортнее всего купаться именно в холодное время года, говорит Николай Злоказов. Летом вода мутная, а зимой чистая и прозрачная. В проруби нельзя проводить много времени. Иначе навредишь здоровью. Только опытные моржи могут задержаться, делают они это не постоянно, а только ради рекорда.После того, как водные процедуры закончены, необходимо на себя посмотреть. Если тело краснеет, то все в порядке и купание пошло на пользу. Если же кожа приобретает синий оттенок, то стоит завязать с моржеванием, говорит Николай Злоказов, иначе организму можно навредить.Закалятся необходимо, но делать это нужно с головой, говорит Николай Злоказов. Если соблюдать все правила, то хорошее настроение и заряд бодрости - гарантированы.