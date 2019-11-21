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Кировчанин поделился опытом правильного закаливания организма

Кировчанин поделился опытом правильного закаливания организма

Вчера, 18:02
175
Артем Макаров
Кировчанин поделился опытом правильного закаливания организма


Зимний купальный сезон открыт. Как правильно закаляться и где в Кирове можно встретить моржей?

Впервые Николай Злоказов искупался в ледяной воде примерно двадцать лет назад. Моржеванием увлекался его дядя. С тех пор, водные процедуры в холодное время года стали не просто увлечением, а настоящей любовью.

- Азарт, энергия, адреналин, наверное.

Николай Злоказов принимает водные процедуры каждый день по пути на работу. Делает он это в пруду, который расположен в дендрологическом парке. Перед тем, как окунуться в прорубь, нужно обязательно размяться. Небольшая пробежка, а затем пара простых упражнений. Мышцы необходимо разогреть, но при этом не вспотеть. Иначе можно и простудиться. После того, как тонкий баланс соблюден, можно и окунуться в прорубь.

В этом водоеме комфортнее всего купаться именно в холодное время года, говорит Николай Злоказов. Летом вода мутная, а зимой чистая и прозрачная. В проруби нельзя проводить много времени. Иначе навредишь здоровью. Только опытные моржи могут задержаться, делают они это не постоянно, а только ради рекорда.

НИКОЛАЙ ЗЛОКАЗОВ, "МОРЖ":
«Для здоровья, рекорды не ставить, то минутку. Минуты хватит. Если рекорды ставить, адреналина не хватает, 10 минут в проруби у меня рекорд есть, 400 метров проплыл. Бывает до 5ти минут плаваю».

После того, как водные процедуры закончены, необходимо на себя посмотреть. Если тело краснеет, то все в порядке и купание пошло на пользу. Если же кожа приобретает синий оттенок, то стоит завязать с моржеванием, говорит Николай Злоказов, иначе организму можно навредить.

НИКОЛАЙ ЗЛОКАЗОВ, "МОРЖ":
«Людям этим купаться нельзя в проруби, ни в коем случае. Какие-то проблемы со здоровьем. С кровеносной системой или сердечно-сосудистой системой».

Закалятся необходимо, но делать это нужно с головой, говорит Николай Злоказов. Если соблюдать все правила, то хорошее настроение и заряд бодрости - гарантированы.
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