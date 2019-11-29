Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район, где провёл встречу с населением, побывал в центральной районной больнице и оценил новые ясельные группы в детском саду "Сказка".
Перепрофилирование двух групп для детей старшего дошкольного возраста на ясельные стало возможным благодаря региональной программе «Содействие занятости женщин» в рамках национального проекта «Демография». И сейчас в детском саду "Сказка" открыто 36 дополнительных мест для самых маленьких жителей Яранска. Одна группа принимает малышей до полутора лет, вторая - до трех лет.
НАТАЛИЯ ВИНОКУРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ "СКАЗКА" Г. ЯРАНСКА:
«Из областного бюджета были выделены средства в размере 457 тысяч рублей, был сделан капитальный ремонт, расширены дверные проемы, заменены дверные блоки и отремонтированы санузлы. Участие в данном проекте позволило ликвидировать очередь в дошкольных учреждениях».
Также глава региона побывал в Яранской ЦРБ, которая вскоре пополнится новыми специалистами. По целевым договорам в медицинских вузах сейчас обучаются 10 студентов, и так же, как Александр Васенёв, вернутся на родину. Врач-отоларинголог с помощью аудиометра измеряет остроту слуха у пациентов. И это не единственное новое оборудование, в больницу также поступили два мобильных комплекса – флюорограф и маммограф. Игорю Васильеву рассказали, как реализуется в Яранском районе новый региональный проект по лекарственному возмещению. Об этом шла речь и на встрече с населением.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для тех, кто не является инвалидом, не является льготником, но врач прописал в силу необходимости, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям, там целый перечень препаратов, мы нашли возможность в государственных аптеках эту цену регулировать и людям такую скидку предоставлять, просьба всем узнавать, распространяется или нет, и этой льготой пользоваться».
На встрече поднимались вопросы о возможности строительства дорог и полигона ТКО, регулировании тарифов на услуги ЖКХ и многие другие. Частные проблемы жители смогли обсудить с представителями профильных министерств.