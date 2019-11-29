Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район, где провёл встречу с населением, побывал в центральной районной больнице и оценил новые ясельные группы в детском саду "Сказка".Перепрофилирование двух групп для детей старшего дошкольного возраста на ясельные стало возможным благодаря региональной программе «Содействие занятости женщин» в рамках национального проекта «Демография». И сейчас в детском саду "Сказка" открыто 36 дополнительных мест для самых маленьких жителей Яранска. Одна группа принимает малышей до полутора лет, вторая - до трех лет.Также глава региона побывал в Яранской ЦРБ, которая вскоре пополнится новыми специалистами. По целевым договорам в медицинских вузах сейчас обучаются 10 студентов, и так же, как Александр Васенёв, вернутся на родину. Врач-отоларинголог с помощью аудиометра измеряет остроту слуха у пациентов. И это не единственное новое оборудование, в больницу также поступили два мобильных комплекса – флюорограф и маммограф. Игорю Васильеву рассказали, как реализуется в Яранском районе новый региональный проект по лекарственному возмещению. Об этом шла речь и на встрече с населением.На встрече поднимались вопросы о возможности строительства дорог и полигона ТКО, регулировании тарифов на услуги ЖКХ и многие другие. Частные проблемы жители смогли обсудить с представителями профильных министерств.