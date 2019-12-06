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Обманутые дольщики продолжают добиваться восстановления своих прав

Обманутые дольщики продолжают добиваться восстановления своих прав

Вчера, 18:02
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Роман Четвериков
Обманутые дольщики продолжают добиваться восстановления своих прав


1 января 2021 года. Этой датой обозначено закрытие в области проблемы обманутых дольщиков. Многие из них продолжают добиваться восстановления своих прав. Правовую защиту им могут обеспечить изменения в законодательстве, вступившие в силу с лета.

9 этажей вместо 11 и заброшенный котлован под еще одну секцию дома. На Мичуринской 3 по проекту он должен быть сдан два года назад. Застройщик перенес сроки сдачи лишь на словах, потому что к этому времени работы на объекте уже не велись. Арбитражный суд признал его банкротом. Введена процедура конкурсного производства.

НАТАЛЬЯ:
«Нас достраивать никто не будет. Мы это понимаем. Нам нужны компенсационные выплаты. При этом от региона требуются минимальные финансовые вложения».

Все этапы взаимодействия регионов и федерального центра по проблемам обманутых дольщиков прерогатива Фонда защиты прав граждан. Он определяет, насколько целесообразно завершать строительство заброшенных объектов, либо выплачивать денежные компенсации. Есть у фонда и условие для привлечения выделяемых средств. Это создание аналогичной территориальной структуры.

НАТАЛЬЯ:
 «Если раньше мы могли получить свое страховое возмещение в страховых компаниях. То летом вышел закон, по которому страховые портфели давно переданы Фонду. Для того, чтобы привлечь Наблюдательный Совет Фонда к региону, к проблеме нашей, необходимы действия местных властей».

День приема в прокуратуре еще одна попытка узнать, как людям восстановить их права. Об этом неоднократно заходит речь и на встречах в областном правительстве. Судя по отчетам Минстроя, реестр пострадавших граждан сокращается. Но не теми темпами какими хотелось бы самим дольщикам.  

- Правительство Кировской области прорабатывает возможность создания регионального фонда защиты прав дольщиков. С этой целью подготовлено ходатайство в Федеральный фонд поддержки дольщиков о рассмотрении вопроса софинансирования завершения проблемных объектов на территории Кировской области.

В регионе появился план-график восстановления прав дольщиков, которые не могут заехать в приобретенное жилье. В список вошли восемь объектов строительства. В том числе и дом на Мичуринской 3.
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