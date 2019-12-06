Обманутые дольщики продолжают добиваться восстановления своих прав

1 января 2021 года. Этой датой обозначено закрытие в области проблемы обманутых дольщиков. Многие из них продолжают добиваться восстановления своих прав. Правовую защиту им могут обеспечить изменения в законодательстве, вступившие в силу с лета.9 этажей вместо 11 и заброшенный котлован под еще одну секцию дома. На Мичуринской 3 по проекту он должен быть сдан два года назад. Застройщик перенес сроки сдачи лишь на словах, потому что к этому времени работы на объекте уже не велись. Арбитражный суд признал его банкротом. Введена процедура конкурсного производства.Все этапы взаимодействия регионов и федерального центра по проблемам обманутых дольщиков прерогатива Фонда защиты прав граждан. Он определяет, насколько целесообразно завершать строительство заброшенных объектов, либо выплачивать денежные компенсации. Есть у фонда и условие для привлечения выделяемых средств. Это создание аналогичной территориальной структуры.День приема в прокуратуре еще одна попытка узнать, как людям восстановить их права. Об этом неоднократно заходит речь и на встречах в областном правительстве. Судя по отчетам Минстроя, реестр пострадавших граждан сокращается. Но не теми темпами какими хотелось бы самим дольщикам.В регионе появился план-график восстановления прав дольщиков, которые не могут заехать в приобретенное жилье. В список вошли восемь объектов строительства. В том числе и дом на Мичуринской 3.