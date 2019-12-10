Имена 4 кировчан увековечат на воинском захоронении в Твери.

В Тверской городской комиссариат были представлены архивные материалы поискового отряда "Возвращение" (г. Тверь), посвященные 16 воинам 243 стрелковой дивизии, которые считались пропавшими без вести в годы Великой отечественной войны.Руководство комиссариата приняло решение, что солдаты погибли, освобождая город Калинин в декабре 1941 года. В ходе послевоенных подворовых обходов 1946-1948гг., вышеназванные 16 бойцов были признаны пропавшими без вести: связь с ними прервалась, и извещений о смерти родственники не получали.Поисковики проделали большую работу: работали с документами в Центральном архиве Министерства обороны и книгами погребений 243 стрелковой дивизии.Местом захоронения у 13 воинов был указан лагерь Осоавиахима (в районе стрельбища между д. Змеево и окраинами города), по одному - поселок и хутор Волынский, берег Исаевского ручья.Дата гибели у 15 воинов указана с 14 по 17 декабря 1941 г.В списке воинов указана область и район призыва. В числе 16-ти бойцов оказались 4 кировчанина:5. Смыслов Дмитрий Дмитриевич, 1907, Горьковская, Гагинский.6. Гаврилин Егор Яковлевич, 1914, Рязанская, Чучковский.7. Кнутов Александр Григорьевич, 1903, Рязанская, Лебедянский.8. Балашов Илья Тимофеевич, Курская, Валуйский.9. Лазарев Петр Иванович, 1901, Куйбышевская, Хворостянский.10. Захаров Никита Огаревич, 1905, Омская, Уватский.11. Веревкин Степан Яковлевич, 1901, Омская, Вагайский.12. Долгушин Николай Павлович, 1901, Тобольская, Абаланский.13. Серебряков Николай Мартынович, 1911, Красноярский, Абаканский.14. Осинцов Матвей Матвеевич, 1912, Алтайский, Панкрушихинский.15. Фомин Софрон Поликарпович, 1902, Алтайский, Андреевский.16. Шуненко Никон Иванович, 1902, Алтайский, Заковряшенский.К 9 мая 2020 года фамилии бойцов будут нанесены на памятные плиты Воинского захоронения на улице З. Коноплянниковой в Твери.фото tvernews.ru