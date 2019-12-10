Прямой эфир
12 дек 10:54 За сутки в ДТП на дорогах Кировской области погибли 4 человека. 13 дек 11:29 Все фигуранты дела о хищении в ООО "Электронный проездной" получили реальные сроки (ВИДЕО). 12 дек 11:18 12 регионов РФ 31 декабря объявили выходным днем. 12 дек 12:19 Для фигурантов дела о хищениях в ООО "Электронный проездной" запросили реальные сроки. 11 дек 17:51 В регионе применяют новые возможности лечения туберкулеза 10 дек 12:18 Кировские народники вернулись с наградами 12 дек 18:02 Обманутые дольщики продолжают добиваться восстановления своих прав 13 дек 17:45 В Кирове по некоторым улицам в темное время суток лучше не ходить 13 дек 15:11 В Кирове наградили лауреатов премии имени Аполлинарии Тепляшиной 12 дек 18:12 В библиотеке имени Грина открылись выставки в рамках проекта «Цвет нации»
-4°C
$
62,77
69,94
17 декабря 01:28
16 дек 17:49 В Слободском состоялись показательные выступления сильнейших мотогонщиков мира 16 дек 16:18 Кировские пловцы стали призерами всероссийских соревнований. 16 дек 15:54 Имена 4 кировчан увековечат на воинском захоронении в Твери. 16 дек 15:24 Кировская «Родина» проиграла нижегородскому «Старту» 16 дек 15:05 В Кирове в тройном ДТП погиб водитель. 16 дек 14:38 Ямал приглашает 16 дек 14:12 В Орловском районе автобус насмерть сбил пешехода. 16 дек 12:24 В музее воинской славы открылась выставка к 40-летию ввода советских войск в Афганистан 16 дек 12:19 В Кирове впервые прошел открытый школьный конкурс исполнителей на домре 16 дек 12:17 В Кирове прошёл слёт регионального отделения "Юнармии"
Имена 4 кировчан увековечат на воинском захоронении в Твери.

Имена 4 кировчан увековечат на воинском захоронении в Твери.

Вчера, 15:54
206

Имена 4 кировчан увековечат на воинском захоронении в Твери.


В Тверской городской комиссариат были представлены архивные материалы поискового отряда "Возвращение" (г. Тверь), посвященные  16 воинам 243 стрелковой дивизии, которые считались пропавшими без вести в годы Великой отечественной войны.

Руководство комиссариата приняло решение, что солдаты погибли, освобождая город Калинин в декабре 1941 года. В ходе послевоенных подворовых обходов 1946-1948гг., вышеназванные 16 бойцов были признаны пропавшими без вести: связь с ними прервалась, и извещений о смерти родственники не получали.

Поисковики проделали большую работу: работали с документами в Центральном архиве Министерства обороны и книгами погребений 243 стрелковой дивизии.

Местом захоронения у 13 воинов был указан лагерь Осоавиахима (в районе стрельбища между д. Змеево и окраинами города), по одному - поселок и хутор Волынский, берег Исаевского ручья.

Дата гибели у 15 воинов указана с 14 по 17 декабря 1941 г.

В списке воинов указана область и район призыва. В числе 16-ти бойцов оказались 4 кировчанина:

1. Манаков Сергей Александрович,  Кировская, Санчурский.
2. Черепанов Петр Федорович, 1901, Кировская, Санчурский.
3. Панов Василий Степанович, 1902, Кировская, Санчурский.
4. Вихарев Леонид Васильевич, Кировская обл. Уржумский.
5. Смыслов Дмитрий Дмитриевич, 1907, Горьковская, Гагинский.
6. Гаврилин Егор Яковлевич, 1914, Рязанская, Чучковский.
7. Кнутов Александр Григорьевич, 1903, Рязанская, Лебедянский.
8. Балашов Илья Тимофеевич, Курская, Валуйский.
9. Лазарев Петр Иванович, 1901, Куйбышевская, Хворостянский.
10. Захаров Никита Огаревич, 1905, Омская, Уватский.
11. Веревкин Степан Яковлевич, 1901, Омская, Вагайский.
12. Долгушин Николай Павлович, 1901, Тобольская, Абаланский.
13. Серебряков Николай Мартынович, 1911, Красноярский, Абаканский.
14. Осинцов Матвей Матвеевич, 1912, Алтайский, Панкрушихинский.
15. Фомин Софрон Поликарпович, 1902, Алтайский, Андреевский.
16. Шуненко Никон Иванович, 1902, Алтайский, Заковряшенский.

К 9 мая 2020 года фамилии бойцов будут нанесены на памятные плиты Воинского захоронения на улице З. Коноплянниковой в Твери.
фото tvernews.ru
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама