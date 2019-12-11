На очередном заседании ОЗС депутаты рассмотрят более 20 законопроектов экономической и социальной направленности

На этой неделе пройдет очередное пленарное заседание областного Законодательного Собрания. Депутатам предстоит рассмотреть более 20 законопроектов экономической и социальной направленности. Предварительно они были рассмотрены на профильных комитетах.Этот год юбилейный для студенческих отрядов страны. Движению исполнилось 60 лет. В нашей области оно охватывает более 2000 молодых людей. На протяжении последних лет кировские студотряды получают определенную поддержку в форме грантов и финансирование мероприятий в рамках государственных программ. Законодатели региона предлагают принять областной закон, направленный на дальнейшее развитие движения трудовой молодежи.Подобные законы приняты и действуют более чем в 10 регионов России. Региональный пока выдвигается на рассмотрение в первом чтении.Кировчане о себе заявили и на федеральном уровне. Участие в акциях, благотворительной деятельности, просветительские проекты. Это далеко не полный список работы молодежного парламента. Как один из положительных примеров, депутаты отметили реализацию социального проекта «Доброе сердце», направленный на помощь воспитанникам Слободского детского дома.В будущем году парламент планирует увеличить количество своих проектов до 50. Одно из предложений – провести следующим летом первые спортивные соревнования на Кубок Молодежного парламента.