На очередном заседании ОЗС депутаты рассмотрят более 20 законопроектов экономической и социальной направленности

На этой неделе пройдет очередное пленарное заседание областного Законодательного Собрания. Депутатам предстоит рассмотреть более 20 законопроектов экономической и социальной направленности. Предварительно они были рассмотрены на профильных комитетах.
Этот год юбилейный для студенческих отрядов страны. Движению исполнилось 60 лет. В нашей области оно охватывает более 2000 молодых людей. На протяжении последних лет кировские студотряды получают определенную поддержку в форме грантов и финансирование мероприятий в рамках государственных программ. Законодатели региона предлагают принять областной закон, направленный на дальнейшее развитие движения трудовой молодежи.
ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Принятие данного закона позволит участникам движения региона получать необходимую поддержку систематически. А процесс приобретения новых знаний, навыков и умений создадут условия для личностного и профессионального роста студентов, их количественного роста, повышения имиджа рабочих профессий в глазах студентов».
Подобные законы приняты и действуют более чем в 10 регионов России. Региональный пока выдвигается на рассмотрение в первом чтении.
ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Может быть это некий сигнал для наших промышленников, предпринимателей, работодателей, что студенческое движение такое существует. Это реальная сила и по количеству, и по качеству».
Кировчане о себе заявили и на федеральном уровне. Участие в акциях, благотворительной деятельности, просветительские проекты. Это далеко не полный список работы молодежного парламента. Как один из положительных примеров, депутаты отметили реализацию социального проекта «Доброе сердце», направленный на помощь воспитанникам Слободского детского дома.
ЯРОСЛАВ ШУЛАКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы написали программу, по которой они проводят мероприятия. Спортивные, улучшают свои оценки, поведение. У них там целый бланк. И самых лучших мы поощряем. И все больше ребят стало стремится, чтобы заработать этот подарок».
В будущем году парламент планирует увеличить количество своих проектов до 50. Одно из предложений – провести следующим летом первые спортивные соревнования на Кубок Молодежного парламента.