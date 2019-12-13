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В Кирове подвели итоги городского творческого конкурса «Мы гордимся!»

В Кирове подвели итоги городского творческого конкурса «Мы гордимся!»

Сегодня, 17:45
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Альбина Самигуллина
В Кирове подвели итоги городского творческого конкурса «Мы гордимся!»


ДЮЦ имени Александра Невского подвёл итоги конкурса "Мы гордимся", главным героем которого стал святой и благоверный князь Александр Невский. Творческие работы участников, а это ребята в возрасте от 6 лет до 21 года, оценила Альбина Самигуллина.

Работу ученицы 9-го класса Ксении Скопиной признали одной из лучших, жюри удивил необычный формат работы. Кроме самого проекта исследования Ксюша представила методичку, в которой собраны зарисовки, которые можно раскрасить, а также стихи собственного сочинения об Александре Невском.

КСЕНИЯ СКОПИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
Ратные подвиги князя нам не дают покоя,
И через много столетий будут у всех на устах,
Был молодым он, конечно, столько побед, легенда,
Мы сохраним навечно имя его в сердцах.

Конкурс, посвящённый Александру Невскому, проводится в Кирове уже в четвёртый раз, с каждым годом его содержание немного меняется и дополняется, например, в этом году прибавилось поэтическое направление. Ребятам необходимо было изучить жизненный путь героя, а потом исходя из своих впечатлений выбрать понравившееся направление и создать что-то своё.

АНАСТАСИЯ БАЛЫБЕРДИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Темы были посвящены Александру Невскому, как воину, как политику, как дипломату, как семьянину; также темы были посвящены тому, как люди искусства обращались к Александру Невскому в своих произведениях - в литературе, в живописи, в кино».

В конкурсе участвовало более 300-от работ из 35-ти учебных учреждений, направления были различные: это и изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, также можно было создать буклет или написать эссе. Самое главное - искренний интерес и желание узнать историческую личность, а уже потом рассказать про неё другим.
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