В Кирове подвели итоги городского творческого конкурса «Мы гордимся!»

ДЮЦ имени Александра Невского подвёл итоги конкурса "Мы гордимся", главным героем которого стал святой и благоверный князь Александр Невский. Творческие работы участников, а это ребята в возрасте от 6 лет до 21 года, оценила Альбина Самигуллина.Работу ученицы 9-го класса Ксении Скопиной признали одной из лучших, жюри удивил необычный формат работы. Кроме самого проекта исследования Ксюша представила методичку, в которой собраны зарисовки, которые можно раскрасить, а также стихи собственного сочинения об Александре Невском.Конкурс, посвящённый Александру Невскому, проводится в Кирове уже в четвёртый раз, с каждым годом его содержание немного меняется и дополняется, например, в этом году прибавилось поэтическое направление. Ребятам необходимо было изучить жизненный путь героя, а потом исходя из своих впечатлений выбрать понравившееся направление и создать что-то своё.В конкурсе участвовало более 300-от работ из 35-ти учебных учреждений, направления были различные: это и изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, также можно было создать буклет или написать эссе. Самое главное - искренний интерес и желание узнать историческую личность, а уже потом рассказать про неё другим.