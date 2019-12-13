Киров готовится к празднованию Нового года

До Нового года остаётся полторы недели: в Кирове улицы уже украшены гирляндами, основные площади наполняются различными декорациями, районы готовятся к открытию ёлок. Как идёт подготовка к праздникам?Активисты дома №63 по улице Комсомольской каждый год украшают свои подъезды и придомовую территорию, и делают они это всегда вместе - и дети, и взрослые. В этом году у них во дворе появилась настоящая праздничная ёлка.Такая елка будет радовать жителей и гостей дома ещё очень и очень долго - и не надо каждый год ничего специально покупать или срубать. Ну а какая же новогодняя ель без украшений? Даниил Шубин вместе с мамой изготовили игрушки - это олень, снежинки, и другие фигурки.И такие ёлки есть во многих дворах города - где-то живые, а где-то привозные. Главное - любить то место, где живёшь, держать в чистоте, украшать и дарить праздник окружающим. Что касается общественных мест, то на прошлой неделе было открытие ёлки в Парке Победы.В Первомайском районе - возле Вятской Филармонии торжественное открытие символа Нового года произошло накануне: плюшевые герои водили вместе с ребятами хороводы и проводили весёлые игры. Также, в скором времени, кировчан ждёт множество культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в различных местах города. Но главной площадкой в сам Новый год, как и всегда, станет Театральная площадь.Впервые в этом году прогремит салют в честь наступившего года в Кочуровском парке. Также важным пунктом является наличие транспорта в новогоднюю ночь.Что касается других мероприятий в новогодние праздники, то 4 января состоится пешая новогодняя экскурсия "А чудеса рядом", которая начнётся у Драмтеатра и продлится 1.5 часа. Спортивных мероприятий в новогодние праздники также будет немало: а всё начнётся с 1 января - в 12 часов в Гагаринском парке пройдет легкоатлетический "Забег обещаний". 12 января с 11 часов на Театральной площади будет организовано представление, посвящённое старому новому году.В этом году на 4-х ледовых площадках города будут проводиться мастер-классы по катанию на коньках, навыку можно будет обучиться как детям, так и взрослым.