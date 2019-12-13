Киров готовится к празднованию Нового года

До Нового года остаётся полторы недели: в Кирове улицы уже украшены гирляндами, основные площади наполняются различными декорациями, районы готовятся к открытию ёлок. Как идёт подготовка к праздникам?
Активисты дома №63 по улице Комсомольской каждый год украшают свои подъезды и придомовую территорию, и делают они это всегда вместе - и дети, и взрослые. В этом году у них во дворе появилась настоящая праздничная ёлка.
ОЛЬГА КОВШ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ:
«Мы участвовали в акции "Растите ёлочки", привезла нам администрация города, мы её посадили, как из песенки: "Маленькой ёлочке холодно зимой"».
Такая елка будет радовать жителей и гостей дома ещё очень и очень долго - и не надо каждый год ничего специально покупать или срубать. Ну а какая же новогодняя ель без украшений? Даниил Шубин вместе с мамой изготовили игрушки - это олень, снежинки, и другие фигурки.
ДАНИИЛ ШУБИН:
«Мы делали это всё из фетра, синтепона, ниток, а также здесь нужна была бумага, немного бумаги, также мы здесь пользовались степлерами, чтобы все вот эти снежинки сделать, которые у нас на ёлочке зелёной».
И такие ёлки есть во многих дворах города - где-то живые, а где-то привозные. Главное - любить то место, где живёшь, держать в чистоте, украшать и дарить праздник окружающим. Что касается общественных мест, то на прошлой неделе было открытие ёлки в Парке Победы.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кроме открытия главной ёлки на Театральной площади, которое произойдёт 21 декабря с 15 до 16 часов, в каждом районе символ Нового года будет свой. 20 декабря в 18:00 ёлку представят в Нововятском районе, а именно - на площади у ДК "Россия", в Ленинском районе в Кочуровском парке открытие новогодней красавицы произойдёт 21 декабря в 11 часов утра».
В Первомайском районе - возле Вятской Филармонии торжественное открытие символа Нового года произошло накануне: плюшевые герои водили вместе с ребятами хороводы и проводили весёлые игры. Также, в скором времени, кировчан ждёт множество культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в различных местах города. Но главной площадкой в сам Новый год, как и всегда, станет Театральная площадь.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Уже в 18 часов у нас начнется развлекательная программа, интерактивная программа для детей, а с 22:30 до 3 часов у нас будет проходить для всех жителей и гостей города Кирова развлекательная программа с участием ансамбля "Дивертисмент", вокального проекта "Арго" и шоу-балета "Дольче Вита". Поэтому всех гостей нашего города, жителей города Кирова приглашаем на Театральную площадь в новогоднюю ночь. Ну и завершится это мероприятие в час ночи фейерверком».
Впервые в этом году прогремит салют в честь наступившего года в Кочуровском парке. Также важным пунктом является наличие транспорта в новогоднюю ночь.
ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:
«Общественный транспорт с 10 часов продолжит свою работу, основные маршруты, которые связывают центральную часть города, особенно Театральную площадь, с удалёнными районами, они будут работать всю новогоднюю ночь, планируем до 4-5 утра, по мере необходимости перевозки жителей города Кирова. На маршрутах будут работать два троллейбусных маршрута - это 1 и 8, и 4 автобусных маршрута - это 23, 46, 3 и 5».
Что касается других мероприятий в новогодние праздники, то 4 января состоится пешая новогодняя экскурсия "А чудеса рядом", которая начнётся у Драмтеатра и продлится 1.5 часа. Спортивных мероприятий в новогодние праздники также будет немало: а всё начнётся с 1 января - в 12 часов в Гагаринском парке пройдет легкоатлетический "Забег обещаний". 12 января с 11 часов на Театральной площади будет организовано представление, посвящённое старому новому году.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В городе будет работать не только в новогодние праздники, но и всю зиму будут работать катки - 21 каток, будут работать лыжные трассы в количестве 14-ти, и горки - 108 горок в городе».
В этом году на 4-х ледовых площадках города будут проводиться мастер-классы по катанию на коньках, навыку можно будет обучиться как детям, так и взрослым.