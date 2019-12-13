Прямой эфир
17 дек 11:00 В Котельниче открыли монумент кавалера Ордена Мужества Дениса Белых 13 дек 17:45 В Кирове по некоторым улицам в темное время суток лучше не ходить 18 дек 11:04 В Кирове на улице Воровского легковой автомобиль упал с моста и вылетел на ж/д пути 13 дек 17:51 Жители Чистых Прудов побывали на экскурсии в новой школе 15 дек 10:37 В пожаре на улице Воровского пострадали женщина с ребенком. 17 дек 11:50 В Кирове сотрудница полиции задержала троих преступников. 17 дек 15:33 В Даровском районе монтаж переправы у д. Суборь начнется 18 декабря. 17 дек 10:15 На улице Воровского автомобиль упал с путепровода. 17 дек 12:05 В регионе появились новые разновидности опасных для подростков смесей 17 дек 17:38 О новых правилах оснащения транспортных средств тахографами
$
62,41
69,38
20 декабря 17:09
20 дек 15:09 Киров готовится к празднованию Нового года 20 дек 15:05 Кировчанам вручили государственные и региональные награды 19 дек 17:45 В Кирове подвели итоги городского творческого конкурса «Мы гордимся!» 19 дек 17:42 10 кировчан будут служить в Президентском полку 19 дек 13:04 В Даровском районе у д. Суборь продолжается восстановление моста. 19 дек 11:35 В Кирове чествовали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет 19 дек 11:30 Депутаты ОЗС обсудили областной бюджет на следующий год 19 дек 11:28 Опорный университет Кировской области вошёл в образовательный кластер охраны окружающей среды 19 дек 11:26 Советская школа-интернат получила специальное интерактивное оборудование 19 дек 11:24 На трассе Шарья-Киров-Пермь столкнулись две фуры.
Киров готовится к празднованию Нового года

Киров готовится к празднованию Нового года

Сегодня, 15:09
109
Альбина Самигуллина
Киров готовится к празднованию Нового года


До Нового года остаётся полторы недели: в Кирове улицы уже украшены гирляндами, основные площади наполняются различными декорациями, районы готовятся к открытию ёлок. Как идёт подготовка к праздникам?

Активисты дома №63 по улице Комсомольской каждый год украшают свои подъезды и придомовую территорию, и делают они это всегда вместе - и дети, и взрослые. В этом году у них во дворе появилась настоящая праздничная ёлка.

ОЛЬГА КОВШ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ:
«Мы участвовали в акции "Растите ёлочки", привезла нам администрация города, мы её посадили, как из песенки: "Маленькой ёлочке холодно зимой"».

Такая елка будет радовать жителей и гостей дома ещё очень и очень долго - и не надо каждый год ничего специально покупать или срубать. Ну а какая же новогодняя ель без украшений? Даниил Шубин вместе с мамой изготовили игрушки - это олень, снежинки, и другие фигурки.

ДАНИИЛ ШУБИН:
«Мы делали это всё из фетра, синтепона, ниток, а также здесь нужна была бумага, немного бумаги, также мы здесь пользовались степлерами, чтобы все вот эти снежинки сделать, которые у нас на ёлочке зелёной».

И такие ёлки есть во многих дворах города - где-то живые, а где-то привозные. Главное - любить то место, где живёшь, держать в чистоте, украшать и дарить праздник окружающим. Что касается общественных мест, то на прошлой неделе было открытие ёлки в Парке Победы.

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кроме открытия главной ёлки на Театральной площади, которое произойдёт 21 декабря с 15 до 16 часов, в каждом районе символ Нового года будет свой. 20 декабря в 18:00 ёлку представят в Нововятском районе, а именно - на площади у ДК "Россия", в Ленинском районе в Кочуровском парке открытие новогодней красавицы произойдёт 21 декабря в 11 часов утра».

В Первомайском районе - возле Вятской Филармонии торжественное открытие символа Нового года произошло накануне: плюшевые герои водили вместе с ребятами хороводы и проводили весёлые игры. Также, в скором времени, кировчан ждёт множество культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в различных местах города. Но главной площадкой в сам Новый год, как и всегда, станет Театральная площадь.

ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Уже в 18 часов у нас начнется развлекательная программа, интерактивная программа для детей, а с 22:30 до 3 часов у нас будет проходить для всех жителей и гостей города Кирова развлекательная программа с участием ансамбля "Дивертисмент", вокального проекта "Арго" и шоу-балета "Дольче Вита". Поэтому всех гостей нашего города, жителей города Кирова приглашаем на Театральную площадь в новогоднюю ночь. Ну и завершится это мероприятие в час ночи фейерверком».

Впервые в этом году прогремит салют в честь наступившего года в Кочуровском парке. Также важным пунктом является наличие транспорта в новогоднюю ночь.

ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:
«Общественный транспорт с 10 часов продолжит свою работу, основные маршруты, которые связывают центральную часть города, особенно Театральную площадь, с удалёнными районами, они будут работать всю новогоднюю ночь, планируем до 4-5 утра, по мере необходимости перевозки жителей города Кирова. На маршрутах будут работать два троллейбусных маршрута - это 1 и 8, и 4 автобусных маршрута - это 23, 46, 3 и 5».

Что касается других мероприятий в новогодние праздники, то 4 января состоится пешая новогодняя экскурсия "А чудеса рядом", которая начнётся у Драмтеатра и продлится 1.5 часа. Спортивных мероприятий в новогодние праздники также будет немало: а всё начнётся с 1 января - в 12 часов в Гагаринском парке пройдет легкоатлетический "Забег обещаний". 12 января с 11 часов на Театральной площади будет организовано представление, посвящённое старому новому году.  

ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В городе будет работать не только в новогодние праздники, но и всю зиму будут работать катки - 21 каток, будут работать лыжные трассы в количестве 14-ти, и горки - 108 горок в городе».

В этом году на 4-х ледовых площадках города будут проводиться мастер-классы по катанию на коньках, навыку можно будет обучиться как детям, так и взрослым.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама