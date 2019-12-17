Депутаты ОЗС утвердили бюджет на следующий год

Состоялось последнее в этом году пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. Депутаты рассмотрели целый ряд законопроектов о социальной поддержке семей с детьми, а также утвердили главный финансовый документ региона.За 2019 год доходы областного бюджета выросли на три миллиарда рублей. Кроме того, экономия расходов позволила направить высвободившиеся средства на решение первоочередных задач, в том числе, на увеличение фонда оплаты труда и лекарственное обеспечение региональных льготников.Бюджет 2020 года также гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед жителями Кировской области. В их числе - и новые меры поддержки для семей с детьми, утвержденные на декабрьском заседании. Так, с семи с половиной тысяч до 10 тысяч 461 рубля будет увеличен размер ежемесячной выплаты по уходу за третьим и последующими детьми в возрасте до 3 лет, если среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 21 тысячи рублей.В областном бюджете на эти цели в общей сложности заложено около 150 миллионов рублей. Депутаты поддержали еще одну законодательную инициативу - детям учителей и воспитателей места в детских садах и школах будут предоставляться в первоочередном порядке. Таким образом, у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, появится шанс раньше выйти на работу. И это поможет решить кадровые вопросы в областных и муниципальных образовательных организациях. Тем более, что в регионе активно строятся новые детские сады и школы. И эта работа будет продолжена.На пленарном заседании также был решен вопрос о создании в регионе муниципальных округов. Такие преобразования пройдут в Богородском и Санчурском городских округах, в Арбажском, Кикнурском, Свечинском и Фаленском районах.