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Депутаты ОЗС утвердили бюджет на следующий год

Депутаты ОЗС утвердили бюджет на следующий год

Вчера, 11:03
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Валентина Палкина
Депутаты ОЗС утвердили бюджет на следующий год


Состоялось последнее в этом году пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. Депутаты рассмотрели целый ряд законопроектов о социальной поддержке семей с детьми, а также утвердили главный финансовый документ региона.

За 2019 год доходы областного бюджета выросли на три миллиарда рублей. Кроме того, экономия расходов позволила направить высвободившиеся средства на решение первоочередных задач, в том числе, на увеличение фонда оплаты труда и лекарственное обеспечение региональных льготников.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В результате всех расчетов не будет кредиторской задолженности по зарплате, по всем социальным выплатам, те, кто работает в бюджетных учреждениях, получат все положенные выплаты до конца текущего года».

Бюджет 2020 года также гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед жителями Кировской области. В их числе - и новые меры поддержки для семей с детьми, утвержденные на декабрьском заседании. Так, с семи с половиной тысяч  до 10 тысяч 461 рубля будет увеличен размер ежемесячной выплаты по уходу за третьим и последующими детьми в возрасте до 3 лет, если среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 21 тысячи рублей.

ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В федеральном законе о федеральном бюджете на 20 год и на плановый период 21-22 годов нашему региону на 20 год предусмотрено 838,5 млн рублей, в 21 г. - 881, в 22 - 931 млн рублей».

В областном бюджете на эти цели в общей сложности заложено около 150 миллионов рублей. Депутаты поддержали еще одну законодательную инициативу - детям учителей и воспитателей места в детских садах и школах будут предоставляться в первоочередном порядке. Таким образом, у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, появится шанс раньше выйти на работу. И это поможет решить кадровые вопросы в областных и муниципальных образовательных организациях. Тем более, что в регионе активно строятся новые детские сады и школы. И эта работа будет продолжена.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В бюджете 20 года предусмотрено на реализацию национальных проектов 9 млрд рублей федеральных средств, плюс софинансирование областного бюджета, это значительные средства. Вся деятельность направлена на улучшение благосостояния населения, мы пробуем свои возможности финансовые, организационные в поддержке реального сектора экономики - сельского хозяйства, ЖКХ, промышленности».

На пленарном заседании также был решен вопрос о создании в регионе муниципальных округов. Такие преобразования пройдут в Богородском и Санчурском городских округах, в Арбажском, Кикнурском, Свечинском и Фаленском районах.
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