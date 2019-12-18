Новый год - время чудес. В Кирове стартовала благотворительная акция "Полицейский Дед Мороз" при поддержке Общественного совета УМВД России по Кировской области.Добрый, хороший, всем дарит подарки и много радости - полицейский дед мороз. Всероссийская акция "Полицейский Дед Мороз" проводится ежегодно дарит праздник особенно нуждающимся в радости ребятам. Ведь каждый знает, что Новый год - время чудес.Праздник начинается с путешествия в историю дымковской игрушки. О том, где появилась игрушка, о технологии создания и о самых неожиданных нюансах. А дальше - настоящее чудо - самим попробовать в роли мастерицы и прикоснуться к созданию промысла - сделать птичку - как символ лёгкости и радости.Кроме того, в преддверии Нового года ребятам подарили сладкие подарки, ведь это праздник, когда не только весело, но и очень вкусно. Тем более, когда есть кому постоять на страже новогоднего чуда. Сбудется новогоднее чудо и у других детей. В рамках акции "Полицейский Дед Мороз" сотрудники УМВД до конца января будут поздравлять ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.