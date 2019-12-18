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В Кирове стартовала благотворительная акция "Полицейский Дед Мороз"

В Кирове стартовала благотворительная акция "Полицейский Дед Мороз"

Вчера, 12:00
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Карина Алоян
В Кирове стартовала благотворительная акция


Новый год - время чудес. В Кирове стартовала благотворительная акция "Полицейский Дед Мороз" при поддержке Общественного совета УМВД России по Кировской области.

Добрый, хороший, всем дарит подарки и много радости - полицейский дед мороз. Всероссийская акция "Полицейский Дед Мороз" проводится ежегодно дарит праздник особенно нуждающимся в радости ребятам. Ведь каждый знает, что Новый год - время чудес.

ЮЛИЯ УСТЮГОВА, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
«Мы просвещаем деток, дарим им праздник и хотим, чтобы мы были не только каким-то контролирующим органом, чтобы детки улыбались нам, признавали, а не боялись».

Праздник начинается с путешествия в историю дымковской игрушки. О том, где появилась игрушка, о технологии создания и о самых неожиданных нюансах. А дальше - настоящее чудо - самим попробовать в роли мастерицы и прикоснуться к созданию промысла - сделать птичку - как символ лёгкости и радости.

НАДЕЖДА МЕНЧИКОВА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы подключились к этой акции Полицейский дед мороз и приняли таких маленьких замечательных детей к нам на экскурсию, а затем на лепку. Мы считаем, что в Новый год должны совершаться чудеса. И в Новый год подарки должны быть не только сладкими, но и для души».

Кроме того, в преддверии Нового года ребятам подарили сладкие подарки, ведь это праздник, когда не только весело, но и очень вкусно. Тем более, когда есть кому постоять на страже новогоднего чуда. Сбудется новогоднее чудо и у других детей. В рамках акции "Полицейский Дед Мороз" сотрудники УМВД до конца января будут поздравлять ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.
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