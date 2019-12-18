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В Кирове состоялось открытие главной ёлки города

В Кирове состоялось открытие главной ёлки города

Вчера, 15:08
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Альбина Самигуллина
В Кирове состоялось открытие главной ёлки города


На Театральной площади сегодня продолжается возведение ледового городка. Некоторым работам, например, заливке катка, помешала погода. Тем не менее, кировчане уже оценили красоту ледовых скульптур. Состоялось и открытие главной ёлки города. Юные кировчане увидели праздничное представление и приняли участие в зажжении огней на зеленой красавице.

- Пирогов напечь, ужин праздничный приготовить, Марфушеньке платьице новое пошить, а потом веселись, сколько хочешь.

И взрослые, и дети сразу узнали на сцене героев русской сказки "Морозко" - и в очередной раз злая мачеха не давала покоя красавице Настеньке - отправила её срубить и принести домой самую большую елку, которой оказалась главная ёлка на Театральной площади. Но праздник не был испорчен, благодаря другим героям сказки и внезапно появившемуся символу Нового года - Мыши Металлика, которые танцевали вместе со зрителями и проводили конкурсы.

- Дело в том, что "Ну, погоди" - любимый мультфильм у всех, а вот сейчас давайте, молодёжь, качнём нашу Театральную площадь.

Теплые слова поздравления с наступающим Новым годом прозвучали от главы города Кирова - Елены Ковалевой.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Пусть 2020-й год будет счастливым для каждого из вас, пусть будут здоровы ваши близкие, пусть в каждом доме царит любовь, взаимопонимание, гармония, я желаю каждому из вас мира, счастья, добра».

Только с помощью детишек Дедушка Мороз, наконец, смог зажечь праздничные огни на новогодней красавице.

Дети и взрослые были счастливы, праздник удался. Дальше - больше. Впереди сам Новый год, новогодние каникулы. В эти дни   город наполнится весельем и радостью.
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