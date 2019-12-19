Кировская школьница создала книгу о легендарном князе Александре Невском

В Кирове состоялось подведение итогов конкурса "Мы гордимся!", посвященного русскому полководцу князю Александру Невскому. Кировская школьница создала книгу о нем.Эта книга задумывалась как простая конкурсная работа, но уже покорила не одно детское сердце. Девятиклассница Ксения Скопина создала принципиально новую развивающую книгу-раскраску о русских героях и богатырях. И это оказалось очень востребованным.В книге предложено пять интерактивных картинок для раскрашивания и пять стихов в каждому рисунку собственного сочинения автора. Все они имеют историческую тематику и помогают запомнить историю еще лучше.Пока этой книгой пользуются ученики младших классов в школе Ксюши, начинающий автор планов на будущее не строит, но уверенно заявляет — это всё от большой любви к истории. А значит, в скором времени может появиться и новая книга.