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Кировская школьница создала книгу о легендарном князе Александре Невском

Кировская школьница создала книгу о легендарном князе Александре Невском

Вчера, 17:47
180
Карина Алоян
Кировская школьница создала книгу о легендарном князе Александре Невском


В Кирове состоялось подведение итогов конкурса "Мы гордимся!", посвященного русскому полководцу князю Александру Невскому. Кировская школьница создала книгу о нем.  

Эта книга задумывалась как простая конкурсная работа, но уже покорила не одно детское сердце. Девятиклассница Ксения Скопина создала принципиально новую развивающую книгу-раскраску о русских героях и богатырях. И это оказалось очень востребованным.

ЛАРИСА КОЧУРОВА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:
«К нашему удивлению не очень приятному оказалось, что нигде не оказалось книжек-раскрасок про богатырей вообще, не то, что про Невского и поэтому мы изобрели книжку-раскраску, попробовали провести занятие - детям оказалось очень интересно».

В книге предложено пять интерактивных картинок для раскрашивания и пять стихов в каждому рисунку собственного сочинения автора. Все они имеют историческую тематику и помогают запомнить историю еще лучше.

КСЕНИЯ СКОПИНА, АВТОР КНИГИ:
«Книжка может помочь как классным руководителям по внеклассной работе, так и младшим классам — это развивает и развивает историю. Дети с малых лет уже могут узнать историю князя, окунуться в эту историю».

Пока этой книгой пользуются ученики младших классов в школе Ксюши, начинающий автор планов на будущее не строит, но уверенно заявляет — это всё от большой любви к истории. А значит, в скором времени может появиться и новая книга.
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