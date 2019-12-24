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В Метрограде открылся долгожданный детский сад

В Метрограде открылся долгожданный детский сад

Вчера, 11:10
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Юлия Шалаева
В Метрограде открылся долгожданный детский сад


В Кирове в микрорайоне Метроград открылся новый детский сад. Совсем скоро 11-ть групп примут детей от 3-х до 7-ми лет. Какое впечатление садик произвел на родителей, и что придумали дизайнеры, чтобы удивить малышей?

Совсем скоро вокруг этой живой ели малыши будут водить хороводы. В детском саду под названием "Счастье" для работы все готово. Сегодня сюда пригласили мама с детьми, которые с нетерпением ожидают открытие садика. Эта группа в небесно голубых тонах рассчитана на трехлеток. Маленькой Вере как раз уже исполнилось три года и возможно она пойдет именно в эту группу.

МАРИЯ КОРЧЕМКИНА:
«То, что мы увидели нам очень понравилось. Сад получился современным, уютным и мы рады, что будем сюда ходить».

Мамы с детьми гуляли по детскому саду больше часа, малыши не хотели уходить. И их можно понять - красивая мебель, новые игрушки, современный спортивный, музыкальный зал, есть даже игровая комната для изучения правил дорожного движения.

ВИКТОРИЯ ЮДНИКОВА:
«Отлично! Все новенькое, красивое, яркое. Бассейн супер - все тепло, красиво».

Про бассейн стоит сказать отдельно - к его оформлению дизайнеры особенно подошли особенно креативно.


СВЕТЛАНА САЛАМАТОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА № 77:
«Это тропический ливень. Его детки могут получать в виде развлечения. Перед занятиями или по окончанию плавательных процедур».

Детский сад в Метрограде рассчитан на 220 мест - это 11-ть групп для детей от 3-х до 7 лет. Особое внимание здесь уделили безопасности малышей - есть система видеонаблюдения. Охранник видит и контролирует всех, кто приходит в садик.

- Все калитки и входные ворота на домофоне.

Детский сад принят всеми надзорными органами. Осталось пройти процедуру лицензирования - она займет около месяца и с 1 февраля садик откроем двери для воспитанников. Стоит сказать, что это уже 11-ый детсад, открытый в Кирове за два года. Как пообещали власти, в следующем году строительство дошкольных учреждений по нацпроектам продолжится. Кроме того, в 2020 году в областном центре появятся первые отраслевые детские сады, предназначенные для детей педагогов и медработников.
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