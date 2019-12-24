В Лянгасово прошел большой детский праздник, посвящённый открытию главной ёлки района.Лесную красавицу видно из далека. Скоро новый год и ребята воодушевлены. Вспоминают новогодние песни и стихотворения.Встречать год "крысы" готовятся и взрослые. Многие уже купили подарки и составляют новогоднее меню.Главная ёлка Лянгасово располагается на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Локомотив". Детский праздник собрал более сотни детей и взрослых.Артисты и аниматоры показали детям новогоднюю сказку, одним из главных героев которого стала Снегурочка. Гостей праздника пригласили поучаствовать в конкурсах, спеть и потанцевать.