В Лянгасово прошел большой детский праздник, посвящённый открытию главной ёлки района.
Лесную красавицу видно из далека. Скоро новый год и ребята воодушевлены. Вспоминают новогодние песни и стихотворения.
В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
Встречать год "крысы" готовятся и взрослые. Многие уже купили подарки и составляют новогоднее меню.
НИНА КОКУЛОВА:
«Крыса всеядная. Кроме капусты. Капусту крыса не любит. Кроме капусты все можно».
Главная ёлка Лянгасово располагается на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Локомотив". Детский праздник собрал более сотни детей и взрослых.
Артисты и аниматоры показали детям новогоднюю сказку, одним из главных героев которого стала Снегурочка. Гостей праздника пригласили поучаствовать в конкурсах, спеть и потанцевать.