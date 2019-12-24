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В Лянгасово прошел большой детский праздник, посвящённый открытию главной ёлки района

В Лянгасово прошел большой детский праздник, посвящённый открытию главной ёлки района

Вчера, 19:30
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Артем Макаров
В Лянгасово прошел большой детский праздник, посвящённый открытию главной ёлки района


В Лянгасово прошел большой детский праздник, посвящённый открытию главной ёлки района.

Лесную красавицу видно из далека. Скоро новый год и ребята воодушевлены. Вспоминают новогодние песни и стихотворения.

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Встречать год "крысы" готовятся и взрослые. Многие уже купили подарки и составляют новогоднее меню.

НИНА КОКУЛОВА:
«Крыса всеядная. Кроме капусты. Капусту крыса не любит. Кроме капусты все можно».

Главная ёлка Лянгасово располагается на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Локомотив". Детский праздник собрал более сотни детей и взрослых.

Артисты и аниматоры показали детям новогоднюю сказку, одним из главных героев которого стала Снегурочка. Гостей праздника пригласили поучаствовать в конкурсах, спеть и потанцевать.
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