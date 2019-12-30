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В Кирове открыли шестнадцать бесплатных катков

В Кирове открыли шестнадцать бесплатных катков

Вчера, 12:28
259
Александра Гуляева
В Кирове открыли шестнадцать бесплатных катков


На шестнадцати катках этой зимой кировчане могут бесплатно кататься на коньках.

На катке на Северной набережной - дети из ближайших домов. В этом году каток здесь соорудили впервые, но площадка уже пользуется популярностью. Одни делают здесь свои первые шаги на коньках, другие - играют в хоккей.

- Нравится, что лёд хороший, лёд нормальный. Но не нравится, что вот эти  бугорки мешаются, когда катаешься. А если бы все исправить, то нормально было бы.

Немало кировчан собралось и на Театральной площади. Каток вокруг елки покрыт слоем снега, но прямоугольный каток чистит трактор. На качество льда горожане не жалуются.

ОКСАНА МУСИХИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Очень понравилось. Мы как раз пришли вовремя, потому что все уже было. Трактор постарался».

А вот состояние льда на катке на улице Спасской кировчан радует гораздо меньше. Лёд покрывает толстый слой снега. Одни дети катаются на коньках, другие просто бегают по снегу. А кто-то даже учится стоять на коньках - при помощи родителей.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА:
«Всего этой зимой в городе Кирове работает 16 бесплатных катков. Покататься на коньках также можно в Вересниках, в Коминтерне, в парке ЛПК и в других районах города».

Также для любителей активного зимнего отдыха доступно 14 лыжных трасс и 108 горок.
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