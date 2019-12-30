В Кирове открыли шестнадцать бесплатных катков

На шестнадцати катках этой зимой кировчане могут бесплатно кататься на коньках.На катке на Северной набережной - дети из ближайших домов. В этом году каток здесь соорудили впервые, но площадка уже пользуется популярностью. Одни делают здесь свои первые шаги на коньках, другие - играют в хоккей.Немало кировчан собралось и на Театральной площади. Каток вокруг елки покрыт слоем снега, но прямоугольный каток чистит трактор. На качество льда горожане не жалуются.А вот состояние льда на катке на улице Спасской кировчан радует гораздо меньше. Лёд покрывает толстый слой снега. Одни дети катаются на коньках, другие просто бегают по снегу. А кто-то даже учится стоять на коньках - при помощи родителей.Также для любителей активного зимнего отдыха доступно 14 лыжных трасс и 108 горок.