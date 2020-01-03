Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе "Британия ищет таланты". В свои 77 лет он легко садится на шпагат, поднимает штангу и жонглирует шариками как заправский циркач. В чем секрет такой уникальной физической формы?Георгий с раннего детства мечтал заниматься спортом, на сначала его даже не брали ни в одну секцию - по малолетству. С 10 лет он начал профессионально заниматься легкой атлетикой, затем окончил спортфак кировского педагогического института, и всю жизнь проработал в средней школе села Русского, учителем физкультуры. Несмотря на то, что Георгий давно на пенсии, его спортивной форме и гибкости могут позавидовать многие молодые люди. В этом году он решил попытать счастья в Англии на конкурсе "Британия ищет таланты".Георгий недавно познакомился с президентом ассоциации пауэрлифтинга в Кировской области, Андреем Кирилловым. Андрей не устает восхищаться новым другом - лучшего образца для подражания и придумать сложно.Особых секретов хорошей физической формы, как говорит Георгий, на самом деле нет. Всё известно давно - регулярные физические нагрузки, умеренное и здоровое питание, - залог долголетия и активности в любом возрасте. Люди сами себя ограничивают, думая, что возраст и болезни не дают возможность заниматься физкультурой. На самом деле все наоборот: через физкультуру можно вылечить множество недугов и обеспечить себе долгую, здоровую и счастливую жизнь.