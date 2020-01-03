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Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе "Британия ищет таланты"

Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе "Британия ищет таланты"

Вчера, 11:26
579
Иван Швецов
Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе


Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе "Британия ищет таланты". В свои 77 лет он легко садится на шпагат, поднимает штангу и жонглирует шариками  как заправский циркач.  В чем секрет  такой уникальной физической формы?

Георгий с раннего детства мечтал заниматься спортом, на сначала его даже не брали ни в одну секцию - по малолетству.  С 10 лет он начал профессионально заниматься легкой атлетикой, затем окончил спортфак кировского педагогического института, и всю жизнь проработал в средней школе села Русского, учителем физкультуры. Несмотря на то, что Георгий давно на пенсии, его спортивной форме и гибкости  могут позавидовать многие молодые люди. В этом году он решил попытать счастья в Англии на конкурсе "Британия ищет таланты".

ГЕОРГИЙ СЫРЧИН, ПЕНСИОНЕР:
«Я этот конкурс увидел в интернете, он мне очень понравился. Наподобие нашей "Минуты славы" в минуте славы я участвовал,  и неплохо получилось. И подумал, почему бы не попробовать за границей. И страну посмотреть и себя показать».

Георгий недавно познакомился с президентом ассоциации пауэрлифтинга в Кировской области, Андреем Кирилловым.  Андрей не устает восхищаться новым другом - лучшего образца для подражания и придумать сложно.

АНДРЕЙ КИРИЛЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ПАУЭРЛИФТИНГА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  
«Немного был шокирован его возрастом и энергией. Столько энергии у него в глазах, столько энтузиазма, столько идей нереализованных ещё».

Особых секретов хорошей физической формы, как говорит Георгий, на самом деле нет. Всё известно давно - регулярные физические нагрузки, умеренное и здоровое питание, - залог долголетия и активности в любом возрасте. Люди сами себя ограничивают, думая, что возраст и болезни не дают возможность заниматься физкультурой. На самом деле все наоборот: через физкультуру можно вылечить множество недугов и обеспечить себе долгую, здоровую и счастливую жизнь.
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