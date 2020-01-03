На стадионе «Прометей» состоялся семейный праздник сотрудников МЧС

Территория учебно-спасательного центра "Прометей" превратилась в зону активного отдыха. На ней прошел новогодний праздник для детей и взрослых.Прийти на "Прометей" и увидеть там Ивана-Царевича с проказником Скоморохом. Такая встреча уже таила в себе в себе некую интригу.Новогодний праздник со схемой передвижения по нему в этот раз стал необычным подарком от спасателей. Они решили отступить от традиций и придумали новый сценарий, того, как сделать, особенно для ребят, начало 20-года запоминающимся.Всего этапов было 19. Натяжная переправа со страховкой оказался не самым сложным. Всего несколько метров экстрима, которые можно получить даже летом. А вот попытка победить пожарного в перетягивании рукава больше походила на необычную зимнюю забаву. И она пришлась по душе детям самого разного возраста.Новогодний квест оказался испытанием не из легких. К нему обязывало название "Мои родители - спасатели". Праздник проводится для семей сотрудников МЧС. О служебных буднях они привыкли просто рассказывать. Побывать же в реальности на работе пап и мам это возможность понять, насколько это трудно и ответственно.Праздник проходит уже несколько лет. Каждый раз он привлекает к себе все больше людей. И это не только родные и близкие сотрудников МЧС. Познакомиться с техникой, посетить музей пожарной охраны и, конечно, попробовать себя в конкурсах и испытаниях, с большим желанием приходят и простые горожане.Позади у пожарных дежурство в усиленном режиме. Новый год на "Прометее", скорее, возможность, зарядиться положительными эмоциями на дальнейшие успешное выполнение служебных обязанностей.Ну а прошедший праздник станет еще одной страницей в его истории. Которая, как заверяли спасатели, будет долгой, яркой и по-настоящему новогодней.