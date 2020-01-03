На стадионе «Прометей» состоялся семейный праздник сотрудников МЧС

Территория учебно-спасательного центра "Прометей" превратилась в зону активного отдыха. На ней прошел новогодний праздник для детей и взрослых.
Прийти на "Прометей" и увидеть там Ивана-Царевича с проказником Скоморохом. Такая встреча уже таила в себе в себе некую интригу.
Новогодний праздник со схемой передвижения по нему в этот раз стал необычным подарком от спасателей. Они решили отступить от традиций и придумали новый сценарий, того, как сделать, особенно для ребят, начало 20-года запоминающимся.
АЛЕКСЕЙ АНИКИН, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно, на каждом из этапов определенные навыки поведения в каких-то ситуациях получают дети. Придут в школы, садики расскажут где-они были. Поэтому, определенный обучающий эффект от этого мероприятия мы получим».
Всего этапов было 19. Натяжная переправа со страховкой оказался не самым сложным. Всего несколько метров экстрима, которые можно получить даже летом. А вот попытка победить пожарного в перетягивании рукава больше походила на необычную зимнюю забаву. И она пришлась по душе детям самого разного возраста.
Новогодний квест оказался испытанием не из легких. К нему обязывало название "Мои родители - спасатели". Праздник проводится для семей сотрудников МЧС. О служебных буднях они привыкли просто рассказывать. Побывать же в реальности на работе пап и мам это возможность понять, насколько это трудно и ответственно.
Праздник проходит уже несколько лет. Каждый раз он привлекает к себе все больше людей. И это не только родные и близкие сотрудников МЧС. Познакомиться с техникой, посетить музей пожарной охраны и, конечно, попробовать себя в конкурсах и испытаниях, с большим желанием приходят и простые горожане.
Позади у пожарных дежурство в усиленном режиме. Новый год на "Прометее", скорее, возможность, зарядиться положительными эмоциями на дальнейшие успешное выполнение служебных обязанностей.
Ну а прошедший праздник станет еще одной страницей в его истории. Которая, как заверяли спасатели, будет долгой, яркой и по-настоящему новогодней.