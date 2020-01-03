Хоровое пение, мини-спектакль, хоровод и дефиле множество подарков. Накануне в центре "Моя семья" прошел благотворительный праздник "Рождественская елка".Рождественская елка в центре "Моя семья" особый праздник для многодетных мам и мам-одиночек, да и в целом, - для семей попавших в сложную жизненную ситуацию. В этом году ребят ждет концерт, в котором принимает участие любительский хор храма Иоанна Предтечи, а затем театральная миниатюра "Тайна новогодних часов", где играют дети. И это далеко не все.Новогоднее настроение — это елка, огни на улицах и ожидание чуда. И даже если праздники заканчиваются, здесь это не ощущается: Рождество отмечали совсем недавно. Кстати, у праздника в центре "Моя семья» чувствуется христианский акцент, особую роль тут играет церковный хор.Осуществить чью-то мечту — такое же удовольствие, как получить подарок. Возможно, поэтому благотворительная акция «Рождественская ёлка» стала традиционной и пользуется такой популярностью у тех, кто может и хочет сделать счастливыми детей и взрослых.