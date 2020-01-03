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В центре "Моя семья" прошел благотворительный праздник "Рождественская елка"

В центре "Моя семья" прошел благотворительный праздник "Рождественская елка"

Сегодня, 12:03
196
Иван Швецов
В центре


Хоровое пение, мини-спектакль, хоровод и дефиле множество подарков. Накануне  в центре "Моя семья" прошел благотворительный праздник "Рождественская елка".  

Рождественская елка  в центре "Моя семья"   особый праздник для многодетных мам и мам-одиночек, да и в целом,  - для семей попавших в сложную жизненную ситуацию. В этом году ребят ждет концерт, в котором принимает участие любительский хор храма Иоанна Предтечи, а затем театральная миниатюра "Тайна новогодних часов", где играют дети.  И это далеко не все.

МАРИЯ ЛУТОШКИНА, ПОМОЩНИК ОРГАНИЗАТОРА "РОЖДЕСТВЕСКОЙ ЕЛКИ" В ЦЕНТРЕ МОЯ СЕМЬЯ:
«Дальше будет у нас дефиле. Мамы оденут красивые платья, прически у них красивые будут. Потом Дед Мороз будет раздавать подарки».

Новогоднее настроение — это елка, огни на улицах и ожидание чуда. И даже если праздники заканчиваются, здесь это не ощущается:  Рождество   отмечали совсем недавно. Кстати, у праздника в центре "Моя семья» чувствуется христианский акцент, особую роль тут играет церковный хор.

ОЛЬГА БЕЛЯКОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
«Самые замечательные ёлочки здесь проходят, самые искренние. В прошлом году такие мешки подарков дали, еле унесли!».

Осуществить чью-то мечту — такое же удовольствие, как получить подарок. Возможно, поэтому благотворительная акция «Рождественская ёлка» стала традиционной и пользуется такой популярностью у тех, кто может и хочет сделать счастливыми детей и взрослых.
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