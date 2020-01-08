Кто и о чем писал в самой первой газете Вятской губернии?

Сегодня в России отмечается день печати. Дата - неслучайна, первая газета вышла в свет 13-го января 1703 года. На Вятке газеты стали издавать более века спустя. В историю местной печатной прессы заглянул Артем Макаров.Первый выпуск датирован первым января 1838-го года по старому стилю. Приказ из столицы, о том, что необходимо учредить газету, пришел в последний момент. Поэтому первые два номера Вятских губернских ведомостей верстались в спешке.Главным редактором стал Александр Герцен. В первом номере есть и его статья.Долгое время у губернских ведомостей не было конкурентов. Это был главный источник информации, для местной интеллигенции, чиновников, купцов и даже мещан и крестьян. Только в 94-м появляется земская газета, ее целевой аудиторией были крестьяне. А в 1895-м в свет выходит "Вятский край" - первое частное издание.Это было оппозиционное издание. Просуществовала газета не долго. В 1898-м указом губернатора ее закрыли. Чуть позже издание воскресло, правда под другим названием. "Вятская речь" и "Губернские ведомости" противостояли друг другу. Не редко освещали одни и те же события абсолютно по-разному. Позднее в информационную схватку вступили и другие издания.После февральской революции "Вятские губернские ведомости" стали "вестником временного правительства", а после октябрьской - "вятской правдой". Издания конца 19-го, начала 20-го века не просто стали фундаментом региональной журналистики. Это исторические документы, которые служат источником ценной информации.