Кто и о чем писал в самой первой газете Вятской губернии?

Сегодня в России отмечается день печати. Дата - неслучайна, первая газета вышла в свет 13-го января 1703 года. На Вятке газеты стали издавать более века спустя. В историю местной печатной прессы заглянул Артем Макаров.
- Здесь хранятся дореволюционные издания. Это вятские губернские ведомости. В частности, самая старая газета.
Первый выпуск датирован первым января 1838-го года по старому стилю. Приказ из столицы, о том, что необходимо учредить газету, пришел в последний момент. Поэтому первые два номера Вятских губернских ведомостей верстались в спешке.
АНДРЕЙ МАРКОВ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОТДЕЛА БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГЕРЦЕНА:
«Вы видите отличие первого от третьего номера. На первом еще нет герба. Не успели сделать клише. Это было официальное издание. Оно визировалось либо губернатором, либо вице-губернатором. Обязательно украшалось гербом губернии».
Главным редактором стал Александр Герцен. В первом номере есть и его статья.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Самый первый выпуск Вятских губернских ведомостей. Вначале идет официальная информация. Конкретно здесь — это предписание министра внутренних дел вятскому губернатору. Дальше, в следующей части газеты, идут происшествия. Например, в этой заметке рассказывается о чудесном спасении двух крестьян в Малмыжском уезде, которые чуть было не утонули в реке. И самая последняя часть, не официальная. Здесь мы видим статью Александра Герцена о вотяках и черемисах».
Долгое время у губернских ведомостей не было конкурентов. Это был главный источник информации, для местной интеллигенции, чиновников, купцов и даже мещан и крестьян. Только в 94-м появляется земская газета, ее целевой аудиторией были крестьяне. А в 1895-м в свет выходит "Вятский край" - первое частное издание.
АНДРЕЙ МАРКОВ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОТДЕЛА БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГЕРЦЕНА:
«Это уже та газета, в том формате, в котором мы привыкли. Ежедневные новости, события в мире, различные хроники, фельетоны».
Это было оппозиционное издание. Просуществовала газета не долго. В 1898-м указом губернатора ее закрыли. Чуть позже издание воскресло, правда под другим названием. "Вятская речь" и "Губернские ведомости" противостояли друг другу. Не редко освещали одни и те же события абсолютно по-разному. Позднее в информационную схватку вступили и другие издания.
АНДРЕЙ МАРКОВ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОТДЕЛА БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГЕРЦЕНА:
«Самое интересное, что наша патриотическая газета "Северное слово" финансировалась предпринимателем Шнейдером - пивоваром, а оппозиционная "Вятская речь", Александровым. Тоже пивоварами».
После февральской революции "Вятские губернские ведомости" стали "вестником временного правительства", а после октябрьской - "вятской правдой". Издания конца 19-го, начала 20-го века не просто стали фундаментом региональной журналистики. Это исторические документы, которые служат источником ценной информации.