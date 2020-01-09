Сотрудники ГИБДД проверили результаты работы по уборке снега с городских улиц

Накануне дорожники боролись с последствиями снегопада. Городские дороги должны быть убраны в течение шести часов после снегопада. Правила едины для всех подрядных организаций, но выполняют их далеко не каждый подрядчик. Сегодня сотрудники ГИБДД отправились в рейд по кировским улицам. Особое внимание - пешеходным зонам и путепроводам.Снег в Кирове начался в воскресенье вечером и шел до утра понедельника. После снегопада сотрудники ГИБДД отправились в рейд, обследовать городские улицы. Серьезных претензий к подрядчикам у инспекторов сегодня нет - основные магистрали почищены. Однако, по всему городу образовались снежные валы и в некоторых случаях это является серьезным нарушением.Подобные нарушения были обнаружены инспекторами и у остановок общественного транспорта. Возбуждено 17 административных дел. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя снега тогда выпало больше. Пристально следят в ГИБДД и за путепроводами. Особенно после громкого случая на улице Воровского, когда из-за плохих дорожных условий автомобиль вылетел с моста на ЖД пути. Сегодня проезжая часть путепроводов от снега очищена и судя по лужам дорожникам помогла погода. Однако, тротуары, здесь, на улице Московской оставляют желать лучшего. Впрочем, чистить их начали, но почему-то снег полетел на только что очищенную дорогу.С другой стороны, на железнодорожные пути снег тоже скидывать нельзя. Оказывается на этот случай есть свои правила уборки.Как рассказали инспекторы, снег должен быть убран с городских улиц через шесть часов после окончания снегопада. Толщина снежного покрова не должна превышать пяти сантиметров. К сожалению, эти правила в Кирове соблюдаются лишь частично - дороги чистят, но не во всю ширину, а тротуары чаще, чем хотелось бы превращаются в снежную кашу.