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Сотрудники ГИБДД проверили результаты работы по уборке снега с городских улиц

Сотрудники ГИБДД проверили результаты работы по уборке снега с городских улиц

Вчера, 10:50
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Юлия Шалаева
Сотрудники ГИБДД проверили результаты работы по уборке снега с городских улиц


Накануне дорожники боролись с последствиями снегопада. Городские дороги должны быть убраны в течение шести часов после снегопада. Правила едины для всех подрядных организаций, но выполняют их далеко не каждый подрядчик. Сегодня сотрудники ГИБДД отправились в рейд по кировским улицам. Особое внимание - пешеходным зонам и путепроводам.

Снег в Кирове начался в воскресенье вечером и шел до утра понедельника. После снегопада сотрудники ГИБДД отправились в рейд, обследовать городские улицы. Серьезных претензий к подрядчикам у инспекторов сегодня нет - основные магистрали почищены. Однако, по всему городу образовались снежные валы и в некоторых случаях это является серьезным нарушением.

ВИТАЛИЙ ЛЫСОВ, СТ.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОТДЕЛА ГИБДД ПО Г.КИРОВУ:
«На данном пешеходном переходе по адресу Казанская, 15 а сформированы снежные валы на пешеходном переходе, которые недопустимо формировать ближе 10 метров от пешеходных переходов».

Подобные нарушения были обнаружены инспекторами и у остановок общественного транспорта. Возбуждено 17 административных дел. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя снега тогда выпало больше. Пристально следят в ГИБДД и за путепроводами. Особенно после громкого случая на улице Воровского, когда из-за плохих дорожных условий автомобиль вылетел с моста на ЖД пути. Сегодня проезжая часть путепроводов от снега очищена и судя по лужам дорожникам помогла погода. Однако, тротуары, здесь, на улице Московской оставляют желать лучшего. Впрочем, чистить их начали, но почему-то снег полетел на только что очищенную дорогу.

- Я не в курсе, я просто рабочий. Сейчас прекращаем скидывать на проезжую часть дороги. Все понятно? Понятно.

С другой стороны, на железнодорожные пути снег тоже скидывать нельзя. Оказывается на этот случай есть свои правила уборки.

ВИТАЛИЙ ЛЫСОВ, СТ.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОТДЕЛА ГИБДД ПО Г.КИРОВУ:
«Должна быть техника, которая без складирования на проезжей части будет вывозить снег».

Как рассказали инспекторы, снег должен быть убран с городских улиц через шесть часов после окончания снегопада. Толщина снежного покрова не должна превышать пяти сантиметров. К сожалению, эти правила в Кирове соблюдаются лишь частично - дороги чистят, но не во всю ширину, а тротуары чаще, чем хотелось бы превращаются в снежную кашу.
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